«هل پوک» روی صحنه تماشاخانه انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نمایش «هل پوک» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا عطایی‌فر از چهارشنبه ۲۸ تیر تا ۲۰ مرداد هر شب (به جز شنبه‌ها) ساعت ۲۱ به مدت ۷۰ دقیقه در تماشاخانه انتظامی اجرا می‌شود.

علی حیدری، مریم یوسف، شیما خوش‌اقبال، بهار ذوالقدر، النا مکاری، یاسمن گرکانی، زهره محمودی، ثنا پورکتابی، محمد مغانی، مهراد خورشیدی، شاهد بهوند، کیان مهربان، علی ایزدی، نادیا بخشایشی، سارا واحد نوعی، صبا حضوری، مریم سکوتی، هانیه رحیمی، فردین بیک زاده، زهرا نادری، هلیا حسنی، حسین پیروز، امیرحسین امیری، نیوشا جزی‌نیا، علی زمانی، امین ترکمان، روزبه امرائی و محمد تهرانی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

«هِل پوک» دارای سه اپیزود است که رخدادها و وقایع زیرپوست شهر را روایت می‌کند.