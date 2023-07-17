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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۱

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی بوشهر:

۴۵ هزار تن رطب در استان بوشهر برداشت می‌شود

۴۵ هزار تن رطب در استان بوشهر برداشت می‌شود

بوشهر- مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: ۴۵ هزار تن محصول رطب از نخلستان‌های استان بوشهر برداشت می‌شود.

ابراهیم دانا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع ۳۴ هزار هکتار اراضی نخلستان در استان بوشهر، ۳۲ هزار هکتار آن بارور است که سالانه ۱۷۰ هزار تن محصول از آن برداشت می‌شود.

وی با اشاره به آغاز برداشت محصول نوبرانه در نخلستان‌های استان بوشهر بیان کرد: هر سال ۴۵ هزار تن رطب از نخلستان‌های استان برداشت می‌شود که نیمی از آن تازه خوری و مابقی وارد سردخانه‌ها می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اینکه کبکاب مهمترین گونه خرما و رطب در استان بوشهر بیان کرد: بره‌ی استعمران و خاصویی از دیگر گونه‌های پرتعداد در استان هستند.

وی با اشاره به برداشت از نخیلات استان بوشهر از تیرماه آغاز می‌شود افزود: دشتستان دارای بیشترین میزان نخیلات است و بخش عمده محصول خرمای استان در این شهرستان تولید می‌شود.

کد مطلب 5838623

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