۵۳ کیلوگرم مواد مخدر در میامی کشف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عجم پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر میامی به میزبانی فرمانداری ضمن بیان اینکه ۳۵ مرحله طرح دستگیری معتادان خرده فروشی در شهرستان میامی اجرا شده است، ابراز کرد: ۱۲۸ نفر در این ارتباط دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه کل کشفیات مواد مخدر در سال جاری در شهرستان میامی ۵۳ کیلوگرم بوده است، افزود: کشفیات مواد مخدر با افزایش ۵۶ درصدی همراه بوده است.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه برگزاری کلاس آموزشی در دستور کار دهیاری قرار گیرد، ابراز کرد: برای برگزاری این نوع کلاس‌های آموزشی اعلام آمادگی می‌کنیم.

عجم با بیان اینکه خانواده‌ها به خصوص مادران باید در زمینه پیشگیری از اعتیاد آموزش ببینند، گفت: یکی از علل سن کم معتادان، عدم تخلیه نوجوانی است که فضای مجازی بدترین آسیب را می‌زند.

وی همچنین گفت: از ابتدای سال ۲۷ معتاد متجاهر در شهرستان میامی به کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند.

فرماندار میامی نیز در این مراسم ضمن بیان اینکه طرح یاری گران زندگی در روستاهای شهرستان اجرایی شده است، گفت: برای مقابله با اعتیاد استفاده و انتظار از فراجا به تنهایی کفایت نمی‌کند و دستگاه‌های اجرایی و مردم پای کار باشند.

علیرضا آشوری با بیان اینکه دو روستای نردین و باغچه روستای بدون معتاد هستند، تاکید کرد: طلاق و اعتیاد دو معضل بزرگ در شهرستان است.