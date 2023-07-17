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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۸

معاون اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد؛

ثبت‌نام ۲۹۰۰ نفر در طرح جوانی جمعیت چهارمحال و بختیاری

ثبت‌نام ۲۹۰۰ نفر در طرح جوانی جمعیت چهارمحال و بختیاری

شهرکرد_معاون اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲ هزار و ۹۰۰ نفر در طرح جوانی جمعیت ثبت‌نام و از این تعداد یک هزار و ۴۰۰ نفر اقدام به ارسال مدارک خود کرده‌اند.

کامران رهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری قرعه‌کشی ۱۱۰ قطعه زمین که مربوط به متقاضیان طرح جوانی جمعیت است، اظهار کرد: متقاضیانی که طی برگزاری قرعه‌کشی زمین به آن‌ها اهدا شد در ۹ شهر بروجن، هفشجان، سامان، گهرو، نقنه، شلمزار، یانچشمه، فرخشهر و گندمان اقدام به ثبت‌نام در طرح جوانی جمعیت و ارائه مدارک خود کرده بودند.

وی افزود: در سایر شهرهای چهارمحال و بختیاری که افراد دارای سه فرزند یا چهار فرزند زیر ۲۰ سال در طرح جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند پس از ارائه مدارک توسط متقاضیان و پالایش آن‌ها قرعه‌کشی و اعطای زمین انجام خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ثبت‌نام ۲ هزار و ۹۰۰ نفر در طرح جوانی جمعیت در استان، ادامه داد: از این تعداد یک هزار و ۴۰۰ نفر اقدام به ارسال مدارک خود کرده‌اند و پالایش ۴۲۰ نفر از این افراد انجام شده است، در خصوص سایر متقاضیان این طرح و شهرهای استان نیز پس از پالایش مدارک قرعه‌کشی و اهدای زمین انجام می‌شود.

رهی با اشاره به رایگان بودن زمین‌های اعطا شده در طرح جوانی جمعیت، عنوان کرد: هزینه‌های دریافت شده در این زمینه تنها مختص آماده‌سازی زمین است که میزان این هزینه پس از محاسباتی که انجام می‌شود به متقاضیان اعلام می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: متقاضیان طرح جوانی جمعیت می‌توانند هزینه‌های مربوط به آماده‌سازی زمین خود را به صورت اقساط هشت ساله پرداخت کنند و پس از پرداخت این هزینه سند زمین به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

کد مطلب 5838634

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