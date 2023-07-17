کامران رهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری قرعه‌کشی ۱۱۰ قطعه زمین که مربوط به متقاضیان طرح جوانی جمعیت است، اظهار کرد: متقاضیانی که طی برگزاری قرعه‌کشی زمین به آن‌ها اهدا شد در ۹ شهر بروجن، هفشجان، سامان، گهرو، نقنه، شلمزار، یانچشمه، فرخشهر و گندمان اقدام به ثبت‌نام در طرح جوانی جمعیت و ارائه مدارک خود کرده بودند.

وی افزود: در سایر شهرهای چهارمحال و بختیاری که افراد دارای سه فرزند یا چهار فرزند زیر ۲۰ سال در طرح جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند پس از ارائه مدارک توسط متقاضیان و پالایش آن‌ها قرعه‌کشی و اعطای زمین انجام خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ثبت‌نام ۲ هزار و ۹۰۰ نفر در طرح جوانی جمعیت در استان، ادامه داد: از این تعداد یک هزار و ۴۰۰ نفر اقدام به ارسال مدارک خود کرده‌اند و پالایش ۴۲۰ نفر از این افراد انجام شده است، در خصوص سایر متقاضیان این طرح و شهرهای استان نیز پس از پالایش مدارک قرعه‌کشی و اهدای زمین انجام می‌شود.

رهی با اشاره به رایگان بودن زمین‌های اعطا شده در طرح جوانی جمعیت، عنوان کرد: هزینه‌های دریافت شده در این زمینه تنها مختص آماده‌سازی زمین است که میزان این هزینه پس از محاسباتی که انجام می‌شود به متقاضیان اعلام می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: متقاضیان طرح جوانی جمعیت می‌توانند هزینه‌های مربوط به آماده‌سازی زمین خود را به صورت اقساط هشت ساله پرداخت کنند و پس از پرداخت این هزینه سند زمین به متقاضیان تحویل داده می‌شود.