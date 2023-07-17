تابلوی نقاشی «اولین دیدار» اثر علی بحرینی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی، به مناسبت هفته عفاف و حجاب، تابلوی نقاشی «اولین دیدار» به همت اداره‌کل هنرهای تجسمی و با حضور علی بحرینی (خالق اثر) و سید مصطفی زراوندیان معاون هنری اداره کل هنرهای تجسمی در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجرا و رونمایی شد.

علی بحرینی هنرمند شناخته‌شده رشته نقاشی درباره خلق این اثر هنری بیان کرد: «اولین دیدار»، روایت‌گر سفر بانویی محجبه از این دنیا به جهان آخرت است که در اولین دیدار خود، با حضرت فاطمه زهرا (س) روبه‌رو می‌شود و حضرت (س) در ورودی بهشت، به استقبالش آمده و به او خوش‌آمد می‌گویند.

این هنرمند، ضمن اشاره به انگیزه خود در خلق این اثر هنری گفت: کمیت و کیفیت آثار هنری خلق‌شده توسط هنرمندان در زمینه عفاف و حجاب، هنوز آن‌چنان که باید رضایت‌بخش نیست. به همین دلیل، مایل و مشتاق بودم که در این زمینه کاری انجام دهم.

وی ادامه داد: می‌خواستم «اولین دیدار»، برای کسانی که به حجاب و عفاف پایبند نیستند، تلنگری باشد تا به این موضوع فکر کنند که در روز قیامت، چگونه می‌خواهند با حضرت زهرا (س) روبه‌رو شوند؟ از این‌رو تلاش کردم به شیوه‌ای غیرمستقیم به مقوله حجاب و عفاف و فرهنگ‎سازی در این زمینه بپردازم.

بحرینی درباره ویژگی‌های فرمی این تابلوی نقاشی گفت: تکنیک به کار گرفته شده در این اثر، اکرلیک و تلفیقی از سبک‌های رئال و امپرسیونیسم محسوب می‌شود که در ابعاد ۱ در ۱.۲ متر خلق شده است.

وی با بیان اینکه قرار است تابلوی نقاشی «اولین دیدار» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جانمایی و نصب شود، بیان کرد: این اتفاق بسیار خوبی است که «اولین دیدار» در وزارتخانه جانمایی و نصب شود؛ چراکه باعث می‌شود این اثر هنری بهتر و بیشتر دیده شود. اصولاً پس از خلق یک اثر هنری، بسیار مهم است که آن اثر چگونه انعکاس پیدا کرده و در معرض دید مخاطبان قرار گیرد. اثر هنری باید به گونه‌ای جانمایی شود که عموم مردم بتوانند در معرض مواجهه با آن قرار گیرند. از این حیث، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکان مناسبی برای استقرار این تابلوی نقاشی است؛ چراکه محل تردد عموم مردم است و باعث می‌شود که اثر به خوبی دیده شود.

داور بخش نقاشی پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، ضمن تصریح این نکته که در تبیین مفاهیم عالی، هیچ زبانی به اندازه زبان هنر نمی‌تواند مؤثر عمل کند، گفت: هنر، گیراترین زبان برای پرداختن به مفاهیم و موضوعات ارزشمند، به‌ویژه مفاهیم ظریفی چون حجاب و عفاف است. به اعتقاد من اگر بخواهیم چنین مفاهیمی را در جامعه تبیین و نهادینه کنیم، هیچ ابزاری مؤثرتر از هنر نخواهد بود. امیدوارم خلق چنین آثاری موجب شود که شاهد تحولی مبارک در جامعه باشیم.

بحرینی در بخش پایانی اظهارات خود بر لزوم تداوم خلق آثار هنری با محوریت مفاهیم والا و ارزشمندی چون حجاب و عفاف تأکید کرد و گفت: تداوم این امر، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، منسجم و مستمر است. باید در مناسبت‌های مختلف از هنرمندان توانایی که حرفی برای گفتن دارند، دعوت به عمل آید تا در فضایی مناسب و کارگاهی به فعالیت هنری بپردازند و به این ترتیب، از ظرفیت‌های آنها بهره گرفته شود تا به یاری خداوند در آینده نزدیک، شاهد خلق آثار هنری بیشتر و بهتری در زمینه عفاف و حجاب باشیم.