کشف ۳۰۰ کیلو تریاک هنگام بارگیری شبانه در سیرجان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالعلی روانبخش گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیرجان با همکاری اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا از قصد سوداگران مرگ برای انتقال یک محموله سنگین موادمخدر به منزلی واقع در یکی از نقاط شهر سیرجان مطلع و تکمیل اقدامات اطلاعاتی را در دستور کار قرار دادند.



وی افزود: در این راستا مأموران بر اساس اقدامات اطلاعاتی چند ماهه خودروی حامل این محموله را شناسایی و آن را طی یک عملیات شبانه با ردزنی دقیق تا زمان ورود به یک منزل تعقیب و پس از هماهنگی قضائی با ورود ضربتی به این منزل ۳۰۰ کیلو تریاک را درست در لحظه انتقال از خودرو به اتاق‌های این محل کشف کردند.



جانشین فرماندهی انتظامی استان با اشاره به دستگیری ۲ متهم و توقیف دو دستگاه خودرو در این رابطه، گفت: پیجوئی‌های پلیسی برای شناسایی دیگر عاملان و رابطان انتقال این محموله در دست انجام است.