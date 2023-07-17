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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۷

رئیس شورای ائتلاف احزاب اصولگرایان اردبیل:

الگوی احزاب اصولگرا خط ولایت و رهبری است

الگوی احزاب اصولگرا خط ولایت و رهبری است

اردبیل- رئیس شورای ائتلاف احزاب اصولگرایان اردبیل گفت: الگوی احزاب اصولگرا حرکت در مسیر ولایت و رهبری است و غیر از آن هیچ مرام‌نامه‌ای برای احزاب اصولگرا قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، ذکی‌الله خوشبخت پیش از ظهر دوشنبه در آئین معارفه دبیر حزب موتلفه اسلامی استان اردبیل اظهار کرد: حزب موتلفه با تکیه بر ارزش‌های الهی و اسلامی در عمر ۷۰ ساله خود توانسته کار تشکیلاتی را با صبغه مذهبی به شایستگی انجام دهد.

وی یاد و خاطره شهدای موتلفه و بزرگان این جریان را گرامی داشت و تصریح کرد: احزاب مؤثر و شایسته باید الگوی خود را حزب موتلفه قرار دهند چرا که در این ۷۰ سال روی آرمان و هدف اسلامی خود ایستاده و لحظه‌ای از آن پا عقب نکشیده است.

رئیس شورای ائتلاف احزاب اصولگرایان اردبیل انتقاد به جا و سازنده را شایسته و قابل قبول دانست و گفت: ما با انتقاد تخریبی و غیر دلسوزانه مشکل داریم و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که در بین اصولگراها عده‌ای بخواهند با انتقاد نابجا و تخریبی دولت و یا دستاوردهای نظام را زیر سوال ببرند.

خوشبخت افزود: تشتت و تفرقه در بین تشکل‌ها و احزاب حزب‌اللهی رنج‌آور است و ضرورت دارد در مقابل تندروی‌های اصلاح‌طلبانی که به معنای واقعی به حیثیت این کشور لطمه وارد می‌کنند، وحدت و انسجام اصولگراها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی از اصولگراها به عنوان جریان ارزشی و پایبند به خط ولایت و رهبری یاد کرد و ادامه داد: الگوی احزاب اصولگرا تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری و پیمودن خط ولایت است.

خوشبخت در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در این شرایط حساس تاریخی باید همه احزاب اصولگرا وحدت و همگرایی خود را بر اساس این مرام‌نامه رعایت کرده و به دور از چنددستگی زمینه انسجام و حرکت‌های تحولی را فراهم کنند.

وی اضافه کرد: ما علم وحدت و همراهی تمامی احزاب اصولگرا را در قالب شورای ائتلاف مهیا کردیم و قطعاً در انتخابات پیش رو نیز با همین انسجام و حفظ وحدت سعی خواهیم کرد بهترین نیروها را روانه جایگاه قانون‌گذاری کنیم.

خوشبخت بیان کرد: عملکرد ما در چهار سال گذشته رضایت بخش بوده به طوری که از هفت نماینده استان، ۶ نفر در لیست شورای ائتلاف راهی مجلس شده و ۹ نفر نیز در انتخابات شوراهای شهر از احزاب اصولگرا موفق به راهیابی پارلمان محلی شدند.

وی حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور را به عنوان یک آرمان مهم و ارزشی برای احزاب اصولگرا در صیانت شایسته از این خط و خطوط را بیان کرد و ادامه داد: در سایه کنار گذاشتن اختلاف سلیقه‌ها می‌توانیم بهتر عمل کرده و نتیجه مطلوبی را نیز دریافت کنیم.

رئیس شورای ائتلاف احزاب اصولگرایان اردبیل گفت: هر چند اصولگراها نیز برخی ایرادات و اشکالات را در مسیر حرکتی خود قبول دارند اما این ضعف‌ها و نقص‌‎ها نمی‌تواند مانعی در مسیر حرکت تحول‌آفرین باشد و بهتر است به صورت درون حزبی این موانع را برطرف کرده و با انسجام بیشتر در انتخابات پیش رو زمینه افزایش مشارکت مردم را فراهم کنیم.

کد مطلب 5838732

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