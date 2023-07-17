الگوی احزاب اصولگرا خط ولایت و رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، ذکی‌الله خوشبخت پیش از ظهر دوشنبه در آئین معارفه دبیر حزب موتلفه اسلامی استان اردبیل اظهار کرد: حزب موتلفه با تکیه بر ارزش‌های الهی و اسلامی در عمر ۷۰ ساله خود توانسته کار تشکیلاتی را با صبغه مذهبی به شایستگی انجام دهد.

وی یاد و خاطره شهدای موتلفه و بزرگان این جریان را گرامی داشت و تصریح کرد: احزاب مؤثر و شایسته باید الگوی خود را حزب موتلفه قرار دهند چرا که در این ۷۰ سال روی آرمان و هدف اسلامی خود ایستاده و لحظه‌ای از آن پا عقب نکشیده است.

رئیس شورای ائتلاف احزاب اصولگرایان اردبیل انتقاد به جا و سازنده را شایسته و قابل قبول دانست و گفت: ما با انتقاد تخریبی و غیر دلسوزانه مشکل داریم و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که در بین اصولگراها عده‌ای بخواهند با انتقاد نابجا و تخریبی دولت و یا دستاوردهای نظام را زیر سوال ببرند.

خوشبخت افزود: تشتت و تفرقه در بین تشکل‌ها و احزاب حزب‌اللهی رنج‌آور است و ضرورت دارد در مقابل تندروی‌های اصلاح‌طلبانی که به معنای واقعی به حیثیت این کشور لطمه وارد می‌کنند، وحدت و انسجام اصولگراها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی از اصولگراها به عنوان جریان ارزشی و پایبند به خط ولایت و رهبری یاد کرد و ادامه داد: الگوی احزاب اصولگرا تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری و پیمودن خط ولایت است.

خوشبخت در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در این شرایط حساس تاریخی باید همه احزاب اصولگرا وحدت و همگرایی خود را بر اساس این مرام‌نامه رعایت کرده و به دور از چنددستگی زمینه انسجام و حرکت‌های تحولی را فراهم کنند.

وی اضافه کرد: ما علم وحدت و همراهی تمامی احزاب اصولگرا را در قالب شورای ائتلاف مهیا کردیم و قطعاً در انتخابات پیش رو نیز با همین انسجام و حفظ وحدت سعی خواهیم کرد بهترین نیروها را روانه جایگاه قانون‌گذاری کنیم.

خوشبخت بیان کرد: عملکرد ما در چهار سال گذشته رضایت بخش بوده به طوری که از هفت نماینده استان، ۶ نفر در لیست شورای ائتلاف راهی مجلس شده و ۹ نفر نیز در انتخابات شوراهای شهر از احزاب اصولگرا موفق به راهیابی پارلمان محلی شدند.

وی حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور را به عنوان یک آرمان مهم و ارزشی برای احزاب اصولگرا در صیانت شایسته از این خط و خطوط را بیان کرد و ادامه داد: در سایه کنار گذاشتن اختلاف سلیقه‌ها می‌توانیم بهتر عمل کرده و نتیجه مطلوبی را نیز دریافت کنیم.

رئیس شورای ائتلاف احزاب اصولگرایان اردبیل گفت: هر چند اصولگراها نیز برخی ایرادات و اشکالات را در مسیر حرکتی خود قبول دارند اما این ضعف‌ها و نقص‌‎ها نمی‌تواند مانعی در مسیر حرکت تحول‌آفرین باشد و بهتر است به صورت درون حزبی این موانع را برطرف کرده و با انسجام بیشتر در انتخابات پیش رو زمینه افزایش مشارکت مردم را فراهم کنیم.