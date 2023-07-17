محصولات کشاورزی فارس شناسه دار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه ظهر دوشنبه در جلسه بررسی راهکارهای دفع آفات نباتی بیان کرد: نسخه‌ها باید به شکل الکترونیکی صادر شود و در این زمینه می‌توان از تجربه دانشگاه علوم پزشکی شیراز استفاده کرد.

وی ادامه داد: کارخانه‌های تولید کننده سموم کشاورزی باید با نظارت سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط نسبت به توزیع و فروش محصولات خود اقدام کنند.

استاندار فارس، امنیت غذایی مردم را خط قرمز تصمیم گیری‌ها دانست و گفت: محصولات کشاورزی استان فارس باید دارای شناسه شوند.

ایمانیه افزود: اسلام همواره بر طعام و غذای مردم تاکید داشته اما اقدامات دستگاه‌های مسئول در حد این تأکیدات نبوده و ضرورت دارد که گام‌ها و اقدامات پیشگیرانه به نفع مردم و سلامت آنها برداشته شود.

او با تاکید بر اینکه فارس تأمین کننده ۱۰ درصد از امنیت غذایی کشور است، ادامه داد: جهاد کشاورزی استان موظف است تا پایان امسال بخشی از ظرفیت مزارع هشت محصول اصلی را شناسه‌دار کند و کشاورزان نیز می‌توانند به طور داوطلبانه برای شرکت در این طرح مشارکت کنند.

استاندار فارس، خواستار هم افزایی دستگاه‌های مسئول برای استفاده از تجهیزات در اختیار سازمان‌ها شد و افزود: می‌کوشیم تا اعتبار مورد نیاز برای تأمین تجهیزات آزمایشگاهی، و تکمیل تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرجع غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با مشارکت ۵۰ درصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی تأمین شود.

