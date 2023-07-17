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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۷

استاندار فارس:

محصولات کشاورزی فارس شناسه دار شود

محصولات کشاورزی فارس شناسه دار شود

شیراز- استاندار فارس گفت: فارس تأمین کننده ۱۰ درصد از امنیت غذایی کشور است از این رو باید محصولات کشاورزی فارس شناسه دار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه ظهر دوشنبه در جلسه بررسی راهکارهای دفع آفات نباتی بیان کرد: نسخه‌ها باید به شکل الکترونیکی صادر شود و در این زمینه می‌توان از تجربه دانشگاه علوم پزشکی شیراز استفاده کرد.

وی ادامه داد: کارخانه‌های تولید کننده سموم کشاورزی باید با نظارت سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط نسبت به توزیع و فروش محصولات خود اقدام کنند.

استاندار فارس، امنیت غذایی مردم را خط قرمز تصمیم گیری‌ها دانست و گفت: محصولات کشاورزی استان فارس باید دارای شناسه شوند.

ایمانیه افزود: اسلام همواره بر طعام و غذای مردم تاکید داشته اما اقدامات دستگاه‌های مسئول در حد این تأکیدات نبوده و ضرورت دارد که گام‌ها و اقدامات پیشگیرانه به نفع مردم و سلامت آنها برداشته شود.

او با تاکید بر اینکه فارس تأمین کننده ۱۰ درصد از امنیت غذایی کشور است، ادامه داد: جهاد کشاورزی استان موظف است تا پایان امسال بخشی از ظرفیت مزارع هشت محصول اصلی را شناسه‌دار کند و کشاورزان نیز می‌توانند به طور داوطلبانه برای شرکت در این طرح مشارکت کنند.

استاندار فارس، خواستار هم افزایی دستگاه‌های مسئول برای استفاده از تجهیزات در اختیار سازمان‌ها شد و افزود: می‌کوشیم تا اعتبار مورد نیاز برای تأمین تجهیزات آزمایشگاهی، و تکمیل تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرجع غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با مشارکت ۵۰ درصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی تأمین شود.

کد مطلب 5838740

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