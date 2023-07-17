ابنیه تخریب شده ارتباطی به مسجد بقیه الله ارومیه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی با اشاره به انتشار اخباری در خصوص تخریب طبقات فوقانی واحدهای تجاری اوقافی خیابان آزادگان ارومیه مجاور مسجد بقیه الله ارومیه، اظهار کرد: ابنیه تخریب شده بههیچوجه به مسجد یا محوطه مسجد بقیه الله ارتباطی ندارد؛ بلکه با ساختوساز بنا بدون رعایت حداقلهای اصول مهندسی در طبقات فوقانی دو واحد تجاری مجاور مسجد مذکور توسط اشخاص غیر ذینفع، با طرح دعاوی مالکان خصوصی دو پرونده تشکیل شده است.
وی ادامه داد: یکی از این پروندهها در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است که با شکایت شهرداری، کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر رأی به قلعوقمع بنا برای حفظ و سلامتی شهروندان دادهاند و کارشناسان رسمی دادگستری احداث بنا را غیرقانونی و برخلاف اصول و مقررات حفاظت ایمنی، بهداشتی، شهرسازی و غیرمجاز اعلام کردهاند.
عتباتی اضافه کرد: بهموازات پرونده شهرداری کسبهای که با این ساختوساز حقوق قانونی و مالکانهشان مورد تعدی و تفریط قرار گرفته بود با مراجعه به دادگاه حقوقی ارومیه و تظلمخواهی جهت حفظ حقوقشان دادخواست تقدیم کرده بودند که جلسات دادگاه با حضور طرفین برگزار و حکم بدوی و تجدیدنظر دایر بر رفع تصرف از حقوق افراد و اشخاص و قلعوقمع بهابرگی احداثی در ملک اشخاص غیر، صادر و اجراییه هم دراینخصوص صادر شده بود.
وی ادامه داد: با وجود ابلاغ اجراییه و اعطای مهلت مناسب با تأکید بر اجرای حکم توسط مسئولین مسجد با رضایت خود، ولی به علت عدم تمکین ایشان و باتوجهبه پروندههای مطروحه در شهرداری و اجرای احکام مدنی و قطعیت، رأی، حکم صادره اجرا شد.
عتباتی گفت: در خصوص فضای مسجد و محوطه پیرامونی آن هیچگونه موردی وجود ندارد و حکمی در آن خصوص اجرا نشده است و برخلاف اعلام برخی افرادی که خود متخلف هستند و در این موضوع تخلف کردهاند فضای مسجد و محیط پیرامون آن هیچگونه مشکلی ندارد و خود هیئتامنای در محوطه مسجد اقدام به ساختوساز سرویس بهداشتی و محوطهسازی حیاط کردهاند که ربطی به اجرای حکم ندارد و آنچه مورد اجرای حکم است بر اساس مقررات قانونی و در راستای احقاق حق افراد و اشخاص و همچنین پیشگیری از ادامه ساختوسازهای غیرمجازی که جان شهروندان و نمازگزاران و عابرین را به مخاطره میانداخت است.
از اواخر هفته گذشته خبری بین مردم ارومیه بهویژه در فضای مجازی دستبهدست میشود مبنی بر اینکه «مسجد بقیةالله ارومیه تخریب شد» که تبدیل به یک موضوع جنجالی در این شهرستان شده است.
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