قیمت سکه و طلا ۲۶ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، سکه امامی امروز دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ با افزایش قیمت ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. البته دوشنبه دو هفته قبل قیمت سکه امامی به ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود.

همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۲۱ هزار تومان معامله شده است.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۲۷.۶۰۰.۰۰۰ ۵.۱۹۷.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۲۴.۶۹۳.۰۰۰ ۲.۲۸۹.۰۰۰ نیم سکه ۱۴.۹۵۰.۰۰۰ ۳.۷۳۹.۰۰۰ ربع سکه ۹.۹۵۰.۰۰۰ ۴.۳۴۲.۰۰۰ سکه گرمی ۶.۰۶۰.۰۰۰ ۳.۲۹۹.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۲.۳۲۱.۶۰۰ ۲۴ عیار ۳.۰۹۴.۵۰۰ طلای دست دوم ۲.۲۸۹.۶۰۰ مثقال طلا ۱۰.۰۵۶.۰۰۰ انس طلا ۱۹۵۸ دلار و ۸۱ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۵۸ دلار و ۸۱ سنت است.