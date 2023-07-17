قیمت سکه و طلا ۲۶ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، سکه امامی امروز دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ با افزایش قیمت ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. البته دوشنبه دو هفته قبل قیمت سکه امامی به ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود.
همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۲۱ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۲۷.۶۰۰.۰۰۰
|۵.۱۹۷.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۲۴.۶۹۳.۰۰۰
|۲.۲۸۹.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۴.۹۵۰.۰۰۰
|۳.۷۳۹.۰۰۰
|ربع سکه
|۹.۹۵۰.۰۰۰
|۴.۳۴۲.۰۰۰
|سکه گرمی
|۶.۰۶۰.۰۰۰
|۳.۲۹۹.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۳۲۱.۶۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۰۹۴.۵۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۲۸۹.۶۰۰
|مثقال طلا
|۱۰.۰۵۶.۰۰۰
|انس طلا
|۱۹۵۸ دلار و ۸۱ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۵۸ دلار و ۸۱ سنت است.
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