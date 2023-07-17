مزاحم اینستاگرامی توسط پلیس فتای خوزستان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی حسینی با اعلام این خبر بیان کرد: پس از مراجعه یکی از همشهریان به پلیس فتای خوزستان، مدعی شده که شخصی ناشناس از طریق چندین صفحه اینستاگرام و با هویت او اقدام به مزاحمت علیه بستگان و همسرش در فضای مجازی می‌کند.

رئیس پلیس فتای خوزستان افزود: موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیات پلیسی، موفق به شناسایی متهم شده و ضمن هماهنگی با مقام قضائی او را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه متهم یکی از دوستان صمیمی شاکی بوده است، ادامه داد: متهم در ابتدا منکر هرگونه بزه انتسابی شده که پس از مشاهده مستندات و ادله دیجیتال جمع‌آوری شده، به بزه ارتکابی اعتراف کرد که در نتیجه متهم به همراه پرونده تکمیلی به دادسرا معرفی شد.

سرهنگ حسینی یادآور شد: کاربران در صورت برخورد با هر گونه موارد مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir و یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس در ارتباط باشند.