رسیدگی قضایی به مشکلات ۷۶ نفر در ایوانکی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر سه شنبه در جریان حضور در مسجد جامع ایوانکی و در جمع خبرنگاران از دیدار و رسیدگی مستقیم و بدون واسطه درخواستها و مشکلات ۷۶ نفر از مراجعان در بخش ایوانکی خبر داد.
وی افزود: شهروندان ایوانکی مسائل و درخواستهای خود را در حوزههای مختلف حقوقی و قضایی، بدون واسطه و خارج از فضای اداری، مستقیماً با رئیس کل دادگستری استان سمنان و سایر مسئولان قضایی استان مطرح کردند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد: با توجه به موضوعات مطرحشده، دستورات لازم برای پیگیری و رسیدگی به موارد د جلسه صادر شد.
اکبری با تأکید بر اینکه ارتباط مستقیم با مردم باید به حل مسائل آنان منجر شود، اظهار کرد: حضور مسئولان قضایی استان در نقاط مختلف استان و شنیدن مستقیم مطالبات مردم، اقدامی تشریفاتی یا نمادین نیست؛ بلکه وظیفهای قانونی و اخلاقی و در راستای سیاستهای دستگاه قضایی استان در سند تحول و تعالی و برنامه جامع عملیاتی سال جاری است.
وی افزود: در این دیدارها تلاش میکنیم با شنیدن دقیق و بدون واسطه مطالب مراجعان، ابعاد مختلف مسائل آنان را بررسی و در چارچوب قانون، تصمیمهای لازم را برای گرهگشایی از مشکلات صادر کنیم.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به استمرار برنامه ملاقاتهای مردمی در مساجد و سایر اماکن فعال در حوزه ارتباط با مردم در سراسر استان، گفت: تجربه این دیدارها نشان داده است که بخشی از مسائل مردم با یک گفتوگوی مستقیم، ارشاد صحیح و پاسخگویی مسئولانه قابل حل است و گاهی یک جلسه گفتوگو میتواند مسیر رسیدگی به یک مشکل را روشن و تسهیل کند.
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