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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

رسیدگی قضایی به مشکلات ۷۶ نفر در ایوانکی

رسیدگی قضایی به مشکلات ۷۶ نفر در ایوانکی

گرمسار- رئیس کل دادگستری استان سمنان از رسیدگی چهره‌به‌چهره به درخواست‌های ۷۶ نفر از مراجعان دستگاه قضایی در ایوانکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر سه شنبه در جریان حضور در مسجد جامع ایوانکی و در جمع خبرنگاران از دیدار و رسیدگی مستقیم و بدون واسطه درخواست‌ها و مشکلات ۷۶ نفر از مراجعان در بخش ایوانکی خبر داد.

وی افزود: شهروندان ایوانکی مسائل و درخواست‌های خود را در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی، بدون واسطه‌ و خارج از فضای اداری، مستقیماً با رئیس کل دادگستری استان سمنان و سایر مسئولان قضایی استان مطرح کردند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد: با توجه به موضوعات مطرح‌شده، دستورات لازم برای پیگیری و رسیدگی به موارد د جلسه صادر شد.

اکبری با تأکید بر اینکه ارتباط مستقیم با مردم باید به حل مسائل آنان منجر شود، اظهار کرد: حضور مسئولان قضایی استان در نقاط مختلف استان و شنیدن مستقیم مطالبات مردم، اقدامی تشریفاتی یا نمادین نیست؛ بلکه وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی و در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی استان در سند تحول و تعالی و برنامه جامع عملیاتی سال جاری است.

وی افزود: در این دیدارها تلاش می‌کنیم با شنیدن دقیق و بدون واسطه مطالب مراجعان، ابعاد مختلف مسائل آنان را بررسی و در چارچوب قانون، تصمیم‌های لازم را برای گره‌گشایی از مشکلات صادر کنیم.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به استمرار برنامه ملاقات‌های مردمی در مساجد و سایر اماکن فعال در حوزه ارتباط با مردم در سراسر استان، گفت: تجربه این دیدارها نشان داده است که بخشی از مسائل مردم با یک گفت‌وگوی مستقیم، ارشاد صحیح و پاسخگویی مسئولانه قابل حل است و گاهی یک جلسه گفت‌وگو می‌تواند مسیر رسیدگی به یک مشکل را روشن و تسهیل کند.

کد مطلب 6920381

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