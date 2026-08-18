به گزارش خبرگزاری مهر، غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه گفت: همانطور که ترامپ نام خلیج همیشگی فارس را به صورت صحیح نوشت، به زودی توهمش درباره تنگه هرمز یا اصلاح می شود یا توهمات این متوهم را اصلاح خواهیم کرد.