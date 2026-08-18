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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

غریب آبادی: توهمات ترامپ اصلاح نشود، اصلاحش می‌کنیم

غریب آبادی: توهمات ترامپ اصلاح نشود، اصلاحش می‌کنیم

معاون وزیر امور خارجه گفت: همانطور که ترامپ نام خلیج همیشگی فارس را به صورت صحیح نوشت، به زودی توهمش درباره تنگه هرمز یا اصلاح می شود یا توهمات این متوهم را اصلاح خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه گفت: همانطور که ترامپ نام خلیج همیشگی فارس را به صورت صحیح نوشت، به زودی توهمش درباره تنگه هرمز یا اصلاح می شود یا توهمات این متوهم را اصلاح خواهیم کرد.

غریب آبادی: به زودی توهمات ترامپ را اصلاح می‌کنیم

کد مطلب 6920384
هادی رضایی

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