به گزارش خبرگزاری مهر، غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه گفت: همانطور که ترامپ نام خلیج همیشگی فارس را به صورت صحیح نوشت، به زودی توهمش درباره تنگه هرمز یا اصلاح می شود یا توهمات این متوهم را اصلاح خواهیم کرد.
معاون وزیر امور خارجه گفت: همانطور که ترامپ نام خلیج همیشگی فارس را به صورت صحیح نوشت، به زودی توهمش درباره تنگه هرمز یا اصلاح می شود یا توهمات این متوهم را اصلاح خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه گفت: همانطور که ترامپ نام خلیج همیشگی فارس را به صورت صحیح نوشت، به زودی توهمش درباره تنگه هرمز یا اصلاح می شود یا توهمات این متوهم را اصلاح خواهیم کرد.
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