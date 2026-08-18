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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

ثبت ۳۰۰ مورد حیوان گزیدگی در دامغان

ثبت ۳۰۰ مورد حیوان گزیدگی در دامغان

دامغان- رئیس شبکه بهداشت و درمان دامغان از ثبت بالغ بر ۳۰۰ مورد حیوان گزیدگی در این شهرستان از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محمدی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کار گروه فرهنگی اجتماعی و سلامت شهرستان دامغان به میزبانی فرمانداری از حیوان گزیدگی به عنوان یکی از پر تکرار ترین مراجعه ها در حوزه سلامت به شبکه بهداشت و درمان شهرستان یاد کرد.

وی از ثبت بیش از ۳۰۰ مورد حیوان گزیدگی در این شهرستان از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: ۲۰۴ مورد از این تعداد گازگرفتگی سک بوده است.

رئیس شبکه بهداشت درمان دامغان خواستار همراهی بیشتر در اطلاع رسانی به مردم از بابت مخاطرات حیوان گزیدگی شد و ابراز کرد: رسانه ها و فعالان فرهنگی و ... در این زمینه می توانند بسیار کمک کنند.

محمدی با بیان اینکه هاری یکی از مهمترین نگرانی های ما در شبکه بهداشت و درمان است، ادامه داد: بهترین درمان برای این معضل، پیشگیری و عدم وقوع مخاطرات است.

وی با بیان اینکه هاری درمان خاصی ندارد و در نتیجه تهدیدی بزرگ محسوب می شود افزود: این بیماری با واکسیناسیون قابل پیشگیری است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دامغان همچنین گفت: باید مردم مطلع باشند که اقدامات پیشگیرانه در نگهداری حیوانات بسیار مهم است و اگر کسی این موارد را نمی تواند صورت دهد از نگهداری حیوان یا نزدیک شدن به آنان پرهیز نماید.

محمدی سالک را دیگر چالش این فصل بهداشت و دمان در دامغان دانست و با اشاره به فصل گرمای هوا گفت: مهمترین اصل در مبارزه با این بیماری بهداشت فردی افراد است.

کد مطلب 6920389

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