ثبت ۳۰۰ مورد حیوان گزیدگی در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محمدی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کار گروه فرهنگی اجتماعی و سلامت شهرستان دامغان به میزبانی فرمانداری از حیوان گزیدگی به عنوان یکی از پر تکرار ترین مراجعه ها در حوزه سلامت به شبکه بهداشت و درمان شهرستان یاد کرد.

وی از ثبت بیش از ۳۰۰ مورد حیوان گزیدگی در این شهرستان از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: ۲۰۴ مورد از این تعداد گازگرفتگی سک بوده است.

رئیس شبکه بهداشت درمان دامغان خواستار همراهی بیشتر در اطلاع رسانی به مردم از بابت مخاطرات حیوان گزیدگی شد و ابراز کرد: رسانه ها و فعالان فرهنگی و ... در این زمینه می توانند بسیار کمک کنند.

محمدی با بیان اینکه هاری یکی از مهمترین نگرانی های ما در شبکه بهداشت و درمان است، ادامه داد: بهترین درمان برای این معضل، پیشگیری و عدم وقوع مخاطرات است.

وی با بیان اینکه هاری درمان خاصی ندارد و در نتیجه تهدیدی بزرگ محسوب می شود افزود: این بیماری با واکسیناسیون قابل پیشگیری است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دامغان همچنین گفت: باید مردم مطلع باشند که اقدامات پیشگیرانه در نگهداری حیوانات بسیار مهم است و اگر کسی این موارد را نمی تواند صورت دهد از نگهداری حیوان یا نزدیک شدن به آنان پرهیز نماید.

محمدی سالک را دیگر چالش این فصل بهداشت و دمان در دامغان دانست و با اشاره به فصل گرمای هوا گفت: مهمترین اصل در مبارزه با این بیماری بهداشت فردی افراد است.