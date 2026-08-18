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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

 ۲۷ کیلو تریاک در نایین کشف شد

 ۲۷ کیلو تریاک در نایین کشف شد

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان نایین از کشف ۲۷ کیلو و ۱۸۰ گرم مواد مخدر تریاک و دستگیری دو قاچاقچی در عملیات مأموران ایست و بازرسی شهید شرافت این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تداوم اجرای طرح‌های عملیاتی پلیس با هدف مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ و پاکسازی محورهای مواصلاتی از لوث قاچاقچیان مواد مخدر، مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید شرافت نایین با هوشیاری کامل خودروهای عبوری را تحت رصد و کنترل قرار دادند.

وی افزود: مأموران در حین انجام وظیفه و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و آن را برای بررسی‌های تکمیلی متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین با اشاره به دقت و تخصص مأموران در بازرسی‌های دقیق، تصریح کرد: در بازرسی به‌عمل آمده از این خودرو، مقدار ۲۷ کیلو و ۱۸۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به‌صورت بسیار ماهرانه و با هدف دور ماندن از دید مأموران در نقاط مختلف خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

سرهنگ براهیمی در ادامه خاطرنشان کرد: در این عملیات، دو نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

وی با تأکید بر عزم راسخ مجموعه انتظامی نایین در برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد افیونی، افزود: امنیت و سلامت جامعه خط قرمز پلیس است و اجازه نخواهیم داد که سوداگران مرگ با اقدامات مجرمانه خود، آرامش و سلامت جوانان و مردم را به مخاطره بیندازند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین در پایان با تقدیر از همکاری و هوشیاری شهروندان، از عموم مردم درخواست کرد هرگونه اخبار و اطلاعات پیرامون فعالیت‌های مشکوک در زمینه حمل و توزیع مواد مخدر را بلافاصله از طریق شماره تماس ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی گزارش دهند تا در اسرع وقت نسبت به برخورد با متخلفان اقدام شود.

کد مطلب 6920385

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