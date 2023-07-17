ایجاد ۱۰ اقامتگاه بوم گردی جدید در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سید موید محسن نژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: بیش از ۱۹۵ اقامتگاه بوم گردی در استان فارس وجود داشته که از این تعداد ۱۰ اقامتگاه طی چهار ماهه نخست امسال ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: استان فارس به علت دارا بودن تنوع زیست محیطی و جغرافیایی یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور در حوزه گردشگری بوده که ظرفیت‌های مغفول مانده متعددی نیز در استان وجود دارد که می‌توان از این ظرفیت‌ها در راستای توسعه گردشگری استفاده و زمینه بهبود اقتصاد گردشگری در استان و کشور را فراهم کرد.

محسن نژاد خاطرنشان کرد: توجه به گردشگری روستایی و تلاش برای گسترش بوم گردی‌ها می‌تواند عامل عدم مهاجرت روستاییان به شهرها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و کاهش تولید بکاهد و به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهره‌گیری از معماری بومی، رعایت اصول زیست‌محیطی و پسماند، پذیرایی از گردشگران با غذاهای محلی، رونق صنایع‌دستی در محیط‌های روستایی و عشایری و پایداری الگوهای معیشتی این‌گونه زیستگاه‌ها و رونق اقتصادی صنعت گردشگری مناطق روستایی استان باشد.