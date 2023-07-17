نظارت جدی بر فعالیت معتمدین و عوامل اجرایی انتخابات در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور سپهوند امروز دوشنبه در دیدار اعضای دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان با امام‌جمعه موقت خرم‌آباد با اشاره به تأسیس شورای نگهبان ارسال ۵۹، اظهار داشت: امسال دو انتخابات مهم و حساس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را داریم.

وی با بیان اینکه انتخاباتی باشکوه و سرنوشت‌ساز را با حضور مردم خواهیم داشت، گفت: در طول ۴۳ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شورای نگهبان ناظر بر تثبیت و اجرای قانون بوده است.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان با اشاره به تأکیدات و بیانات مقام معظم رهبری و امام راحل دررابطه‌با اهمیت و جایگاه شورای نگهبان، گفت: تا کنون بیش از سه هزار و ۴۰۰ مصوبه تأیید شده در شورای نگهبان داشته‌ایم.

سپهوند با بیان اینکه حتی یک کلمه این مصوبات مخالف دین، نظام و انقلاب اسلامی نیست، افزود: در ۱۰ اصل قانون اساسی به شورای نگهبان پرداخته شده و در اصل چهارم تأکید شده که هر قانون باید به تأیید شورای نگهبان برسد.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت و اقدامات فقهای شورای نگهبان دارند، بر اساس اسلام و قانون است، افزود: شورای نگهبان علاوه بر این مفسر قانون اساسی هم هست، همچنین نظارت بر انتخابات وظیفه دیگر شورای نگهبان است.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان با تأکید بر اینکه از ابتدا تا کنون این نظارت سلامت انتخابات را تضمین و بیمه کرده است، بیان داشت: این امر موجب شده که شاکله نظام اسلامی سالم بماند و دشمن نتواند کاری انجام دهد.

سپهوند با بیان اینکه دشمن در آستانه انتخابات در حال برنامه‌ریزی است تا برای انتخاب آینده مشکل ایجاد کند گفت: در این راستا امنیت و سلامت انتخابات از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید است.

وی با بیان اینکه کوچک‌ترین غفلتی در انتخاب معتمدین نباید کنیم و به فرمانداران و بخشدارانی که جدید روی کار آمده‌اند، تأکید کرده‌ایم شورای نگهبان با تمام وجود در شهرستان‌ها و بخش‌ها برای انتخاب معتمدین سخت‌گیری خواهد کرد، گفت: ما بادقت اعضای معتمدین هیئت‌های اجرایی را نظارت خواهیم کرد، بادقت این کار را انجام خواهیم داد تا مطالبه مقام معظم رهبری را عملی کنیم.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان با اشاره اینکه یک ماه قبل از اخذ رأی باید عوامل اجرایی انتخابات معرفی شوند، بیان داشت: در این راستا افرادی که منافعی را دنبال می‌کنند نباید عوامل اجرایی و نظارت شعبات اخذ رأی باشند.

سپهوند، مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت را چهار راهبرد مهم در انتخاباتی آتی عنوان کرد و بیان داشت: مردم مطمئن باشند که حق‌الناس در انتخابات رعایت خواهد شد.