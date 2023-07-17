امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمان انرژی اتمی و آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری سازمان انرژی اتمی و وزارت آموزش و پرورش در اختتامیه دومین جشنواره ملی «من فناوری هسته‌ای هستم» با حضور محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش به امضا رسید.

این تفاهمنامه در راستای اجرای نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین و کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با استناد به قانون تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران با هدف تعامل اثربخش مدارس و پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی با مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی این سازمان و گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فناوری بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت آموزش و پرورش امضا شد.

در این تفاهمنامه مشترک بین سازمان انرژی اتمی و وزارت آموزش، مواردی همچون استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه طرفین، همکاری در اجرای برنامه‌های متنوع آموزشی و ترویجی در زمینه دانش و فناوری هسته‌ای و کاربردهای صلح آمیز این صنعت در مدارس کشور، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در نظام تعلیم و تربیت و ارتقای نگرش دانش آموزان نسبت به اهمیت و کاربردهای فناوری هسته‌ای در جهت آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد، همکاری در ایجاد، تجهیز و حمایت مادی و معنوی از قطب کشوری و استانی علوم و فنون هسته‌ای پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی، بسترسازی و برنامه‌ریزی در زمینه شناسایی و هدایت استعدادهای دانش‌آموزان در حوزه علوم و فنون هسته‌ای و حمایت از ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه دانش‌آموزان و معلمان در این حوزه به عنوان محورهای همکاری اعلام شده است.

لازم به ذکر است در دومین جشنواره ملی «من فناوری هسته‌ای هستم» که مختص دانش‌آموزان، معلمان دوره متوسطه و دانشجویان زیر ۳۰ سال بود، مواردی نظیر فناوری هسته‌ای در خدمت صنعت، پرتوزایی، فناوری هسته‌ای و محیط زیست، فناوری هسته‌ای و انرژی و نیز تدریس فناوری هسته‌ای دنبال شد.