به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره ملی «من فناوری هستهای هستم» با اشاره به امضای تفاهمنامه مشترک با وزارت آموزش و پرورش در جریان برگزاری این آئین اظهار کرد: اختتامیه دومین جشنواره ملی «من فناوری هستهای هستم» در حالی برگزار شد که یک بعد بینالمللی داشت که اکنون و با پیگیری آژانس بینالمللی اتمی در حال انجام است.
وی افزود: موضوع معرفی فناوری هستهای به مردم از سال ۱۴۰۰ و در این دوره مدیریت سازمان انرژی اتمی ایران در قالب یک همکاری مشترک با وزارت آموزش و پرورش دنبال شد. در سازمان انرژی اتمی ایران به دنبال این هستیم که از سنین پایه، فناوری هستهای برای دانشآموزان و خانوادهها به یک باور فراگیر تبدیل شود.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه این باورسازی روشهای گوناگونی را طلب میکند، تصریح کرد: در این چارچوب در تعامل با وزارت آموزش و پرورش بحث ایجاد یک باور فراگیر لازم بود که ساماندهی شود تا با تعلیم و تربیت نیروی انسانی و از طریق توسعه باور، فناوری هستهای را فراگیر کنیم.
اسلامی افزود: در این قالب و در ادامه همکاریها، این تفاهمنامه به امضا رسید که تکالیف مشخصی را برعهده سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت آموزش پرورش میگذارد. البته در این بین نقش سازمان انرژی اتمی ایران بیشتر است تا بتوانیم فناوری هستهای را تدریس کرده و ابعاد آن نیز منعکس شود تا در این مقطع در باور همگانی قرار گیرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه با بیان اینکه این اتفاق در جهت جهاد تبیین تعریف شده و در این راستا در سازمان سعی شده با اشکال گوناگون و با زبان و روشهای مختلف فناوری هستهای برای مردم معرفی شود؛ گفت: دشمن با تهاجم سنگین خود باور مردم را نشانه رفته که فناوری هستهای برای چه هست؟ در حالیکه فناوری هستهای جزو لاینفک زندگی است که پیشرفت علوم و فنون را تسریع کرده و گشاینده جبهههای مختلف محسوب میشود.
وی با تاکید بر اینکه پیشرفت علوم مختلف، بدون بهرهگیری از صنعت هستهای میسر نیست، گفت: امروز این تفاهمنامه بر این اساس میان سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت آموزش و پرورش به امضا رسید. مطمئن هستیم با اراده وزیر محترم آموزش و پرورش این امکان وجود دارد که در زمینه پرورش استعدادهای درخشان و ظرفیتسازی در بخش دانش کشور نقش بیشتری ایفا کنیم.
گفتنی است با حضور محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و دکتر رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مدیران ارشد صنعت هستهای و این وزارتخانه در آئین اختتامیه دومین جشنواره ملی «من فناوری هستهای هستم» از آثار منتخب بخشهای دانشآموزی و معلمان تقدیر و تشکر شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در این دوره مدیریت سازمان انرژی اتمی ایران و در همکاری با وزارت آموزش و پرورش به دنبال تبدیل فناوری هستهای به یک باور فراگیر بین دانشآموزان و خانوادهها هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره ملی «من فناوری هستهای هستم» با اشاره به امضای تفاهمنامه مشترک با وزارت آموزش و پرورش در جریان برگزاری این آئین اظهار کرد: اختتامیه دومین جشنواره ملی «من فناوری هستهای هستم» در حالی برگزار شد که یک بعد بینالمللی داشت که اکنون و با پیگیری آژانس بینالمللی اتمی در حال انجام است.
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