به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «راز موج سوم» نوشته نوریه حسینی تبار فردا سه‌شنبه ۲۷ تیر در قالب جدیدترین برنامه از سلسله نشست‌های قرار کتاب در فرهنگسرای اندیشه رونمایی می‌شود.

این کتاب شامل ۲۰ داستان کوتاه در ژانرهای مختلف خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی است.

مراسم رونمایی از این‌کتاب با حضور فرحناز علیزاده و مجتبی طیاری به عنوان کارشناس همراه است.

این‌برنامه فردا سه‌شنبه ۲۷ تیر از ساعت ۱۷ در فرهنگسرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی (اندیشه سابق) برگزار می‌شود.