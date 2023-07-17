محل دپوی سوخت در زاهدان بازهم حادثه ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه محلی دپوی سوخت، در بلوار جام جم دچار حریق و باعث محبوس شدن پنج نفر شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان در محل عملیات اطفای این حریق، در جمع خبرنگاران، گفت: ذخیره سازی سوخت غیرمجاز در حیات منزل، محل اصلی ایجاد وقوع این واقعه، بود.

ابراهیم شهریاری افزود: ساعت ۱۲ و ۵۹ دقیقه ظهر امروز، شهروندان با شنیدن صدای انفجار و مشاهده زبانه‌های آتش در یک منزل مسکونی در جام جم ۱۰، با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی تماس گرفتند و وقوع این حادثه را اطلاع رسانی کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان افزود: پس از رسیدن آتش‌نشانان، مشاهده شد دود و شعله‌های سوزان آتش از یک منزل مسکونی که به صورت غیرمجاز حجم زیادی از فرآورده‌های نفتی در آن نگهداری می‌شد، به بیرون زبانه می‌کشد و همچنین حجم بالا و جاری شدن فرآورده‌های نفتی نیز باعث زبانه زدن شعله‌های آتش و حرکت آن، به منازل مسکونی اطراف شده بود.

وی اضافه کرد: آتش‌نشانان به محض ورود به محل حادثه، وارد عملیات و مانع از سرایت آتش به خانه‌های اطراف شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی زاهدان بیان کرد: در این عملیات شش خودروی عملیاتی اطفای حریق آتش نشانی، پس از دو ساعت تلاش بی‌وقفه، آتش را به کنترل خود در آوردند و پس از مهار و اطفای کامل شعله‌های آتش اقدام به ایمن‌سازی کامل محیط کردند.

وی گفت: با توجه به حضور به موقع و سرعت عمل آتش‌نشانان، حریق به منزل‌های اطراف سرایت نکرده و پنج نفر نیز که در آتش محبوس شده بودند با کنترل آتش توسط آتش نشانان نجات یافتند.

وی در پایان خطاب به شهروندان ضمن تاکید بر عدم دپوی سوخت، خواستار رعایت نکات ایمنی شد.