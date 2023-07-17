شهرستان ساوه با چالش کمبود منابع آبی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی الیاسی ظهر روز دوشنبه در گردهمایی بزرگ خانواده دهیاران بخش مرکزی ساوه گفت: دهیاران به عنوان عضوی از بدنه حاکمیت مکلف به اجرا سیاست‌های دولت در حوزه‌های مختلف هستند.

فرماندار ساوه تصریح کرد: امید آفرینی و جلب اعتماد عمومی یکی از سیاست‌های مهم در دولت سیزدهم است لذا خدمات باید به گونه‌ای ارائه شود که علاوه بر ارتقای رضایتمندی مردم زمینه برای اعتماد مردم به حاکمیت فراهم شود.

الیاسی با اشاره بر ضرورت حفاظت از محیط زیست گفت: حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی روستایی یکی از تکالیف جوامع روستایی به ویژه دهیاران و شوراهای اسلامی است.

فرماندار ساوه در خصوص تنش آبی ساوه گفت: شهرستان ساوه با چالش جدی کمبود منابع آبی مواجه است و تغییر الگوی کشت، تجهیز مزارع به سیستم‌های آبیاری نوین و مصرف بهینه نقش مهمی در خروج از این بحران خواهد داشت.

دهیاران مکلف به پیگیری از مشکلات روستاها هستند

رئیس دادگستری شهرستان ساوه نیز در این همایش با اشاره به نقش دهیاران گفت: دهیاران به عنوان جزئی از چرخه مدیریتی کشور و نماینده حاکمیت و مردم مکلف به اجرا قانون و پیگیر مشکلات مردم هستند.

ابوالحسن شریفی گفت: حفظ و حراست از منابع طبیعی، اراضی ملی، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در باغات و زراعت از مهمترین وظایف دهیاران است.

رئیس دادگستری ساوه تصریح کرد: دستگاه قضا در کنار رسیدگی به شکایات مردم در حوزه احقاق حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز فعالیت دارد.

وی ادامه داد: بالا بردن سطح آگاهی مردم در خصوص حفظ حقوق عامه، جهل زدایی از مسائل و قوانین حقوقی، حل اختلافات محلی و جلوگیری از تشکیل پرونده در دستگاه قضائی و ایجاد صلح و سازش با مشارکت دهیاران و معتمدین محلی، جلوگیری از تولید و کشت‌های ممنوعه برابر قانون، پیگیری پرونده‌های کمیسیون ماده ۹۹ که در سطح شهرستان تشکیل می‌شود و همچنین جلوگیری از چرای دام غیرمجاز از دیگر وظایف دهیاران است که باید در راستای انجام آن تلاش کنند.

دهیاران از ظرفیت روستاها استفاده کنند

مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی نیز گفت: باید از ظرفیت روستا برای پایداری و جریان جمعیت در روستاها استفاده کرد که لازمه آن تقویت زیرساخت‌ها در روستاها است اما متأسفانه به دلیل مشکلات زیرساختی شاهد خالی شدن روستاها از سکنه هستیم.

حمید پاکپور افزود: افزایش اشتغال در روستاها موجب توسعه و پویایی اقتصاد خواهد شد در این راستا دهیاران نقش مهمی در توسعه کشور بویژه در حوزه اقتصادی دارند چرا که توسعه کشور با آبادانی روستاها محقق می‌شود.

پاکپور گفت: روستاها از دیرباز محل حفظ ارزش‌های فرهنگی در تمدن ایران بوده و اصلی ترین بخش هویت را آداب و سنن شکل می‌دهد که زادگاه آن در روستا بوده است.

مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی تصریح کرد: روستاها پشتوانه تولید و تأمین کننده امنیت غذایی هر کشوری هستند و بیشترین ارزش تولید مربوط به روستا و کسب و کارهای کوچک است که باید این مهم تقویت و حمایت شود.