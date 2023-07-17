سند ساماندهی سالمندان در لرستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه به مناسبت هفته بهزیستی با حضور استاندار لرستان از سند ساماندهی سالمندان لرستان با استناد به سند تحول دولت رونمایی شد.

افزایش سریع جمعیت سالمندان کشور تأثیر قابل‌توجهی بر خود فرد سالمند خانواده‌ها و جامعه دارد، در صورت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های صحیح افزایش جمعیت سالمندان ایران می‌تواند فرصت مناسبی برای همه باشد؛ ولی در غیر این صورت می‌تواند مشکلات جدی برای سالمندان خانواده‌ها و جامعه ایجاد کند.

اولین سند ملی سالمندان ایران باهدف پاسخ هماهنگ به چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از سالمندی جمعیت ایران برای رسیدن به بهترین نتیجه برای همه ایرانیان علی‌رغم سنشان تهیه شده است، در این سند برای هر هدف راهبردها و سیاست‌های اجرایی از سوی دبیرخانه شورای‌عالی سالمندان کشور تعیین شده است، از طرفی در سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم سند تحول دولت مردمی را منتشر کرد، لذا برای اجرایی‌شدن اهداف ملی بهره‌گیری از دوران سالمندی و همچنین تحقق برنامه‌های سند تحول دولت طبق مصوبات شورای استانی ساماندهی امور سالمندان لرستان برای اولین‌بار در کشور تدوین برنامه عملیاتی استانی برای سند سالمندان با عنایت به مفاد سند تحول دولت در دستور کار دبیرخانه شورای سالمندان استان قرار گرفت.

با همکاری همه دستگاه‌های استان باتوجه‌به شرح وظایف و مأموریت دستگاه‌ها و اعتبارات، موجود باتوجه‌به اهداف و راهبردها و راهبُردها برنامه‌های عملیاتی سند استانی ساماندهی سالمندان با استناد به سند ملی سالمندان و باتوجه‌به فصل ۵ سند تحول دولت مردمی یعنی امور اجتماعی و سلامت تهیه شد و در هفته بهزیستی با حضور استاندار لرستان رونمایی و برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد.

همچنین به‌منظور سهولت در دسترسی دستگاه‌ها به شرح وظایفشان و بارگذاری مستندات و گزارش‌گیری آسان‌تر، نسخه الکترونیک این سند تهیه و هم‌زمان در مراسم فوق رونمایی شد.

در آئین رونمایی از سند سالمندان استاندار لرستان ضمن تبریک هفته بهزیستی و تقدیر از تلاش و مساعی مدیران و کارکنان بهزیستی، گفت: سالمندان، باور ارزش‌های وجودی خانواده و جامعه هستند و در فرهنگ اسلامی و ایرانی، «پیری» نه به‌عنوان یک کلمه ناخوشایند، بلکه به‌صورت «کمال، حکمت، خردمندی و فرزانگی» تلقی می‌شود، ازاین‌رو می‌تواند به‌عنوان مرحله‌ای مؤثر و گران‌قدر در زندگی به‌حساب آید.

فرهاد زیویار، گفت: همان‌طور که می‌دانید، افزایش طول عمر انسان‌ها و اضافه‌شدن جمعیت سالمندان یکی از دستاوردهای قرن حاضر است و سالخوردگی جمعیت پدیده‌ای است که برخی جوامع بشری با آن روبرو شده و یا خواهند شد.