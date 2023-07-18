حمیدرضا ترقی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دولت مردمی سیزدهم در این ۲ سال کارهای مؤثری داشته است به طوری که در همه حوزه‌ها حرکت‌های تحولی را شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: دولت سعی داشته برخی کارهایی که از ۲۰ سال گذشته بر زمین مانده بود را به سرانجام رسانده و زمینه عمران و آبادانی و پیشرفت کشور را در ابعاد مختلف فراهم آورد.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی نقاط مثبت دولت را وسیع و گسترده عنوان کرد و گفت: یکی از اقدامات ارزشمند دولت در عرصه سیاست‌های خارجی بود که در کنار توسعه روابط با بسیاری از کشورها، سعی کرد تا تنش‌ها را به حداقل رسانده و با بستن قراردادهای مؤثر با قدرت‌های بزرگ آسیایی و آفریقایی زمینه پیشرفت و توسعه کشور فراهم آید.

ترقی افزود: مردم آثار و برکات سیاست‌های مؤثر تقویت روابط با کشورهای خارجی را در زندگی خود به شکل مشهود و معلوم مشاهده خواهند کرد و سر سفره مردم نیز آثار آن نمودی آشکار پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در عرصه سیاست داخلی نیز در حوزه اقتصادی برخی اقدامات آغاز شده که قطعاً ثمرات آن را در آینده نه چندان دور مشاهده خواهیم کرد.

ترقی پرداخت بدهی دولت گذشته را از اقدامات دولت مردمی عنوان کرد و ادامه داد: در کنار این اقدامات، سعی شده تا در عرصه تولید داخلی و کاهش وابستگی‌ها اصلاح شود. بنابراین در این حوزه نیز کارهای ارزشمند در حال ثمردهی است و آثار پرخیر و برکت آن را مردم در ماه‌های آینده مشاهده نخواهند کرد.

وی اضافه کرد: در کنار همه این اقدامات و تلاش‌های مؤثر دولت که با همراهی مردم و آحاد جامعه میسر می‌شود، نقاط ضعفی نیز وجود دارد که انتظار می‌رود در ۲ سال باقیمانده از عمر دولت سیزدهم این ضعف‌ها نیز اصلاح شود.

ترقی با اشاره به گله‌مندی اکثر احزاب و گروه‌های سیاسی در عزل نکردن مدیران ناکارآمد گذشته گفت: در این شرایط حساس انتظار می‌رود دولت با جابجایی نیروهای تازه نفس در حوزه‌های مختلف و به‌کارگیری نیروهای انقلابی و ارزشی جلوی کارشکنی مدیران ناکارآمد گذشته را گرفته و اجازه ندهد تا عده‌ای مدیر بر جای مانده از دولت گذشته در مسیر فعالیت‌های دولت مردمی کارشکنی و یا سنگ‌اندازی کنند.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی گفت: امیدواریم در ۲ سال باقیمانده سرعت تحولات مدیریتی با به‌کارگیری نیروهای توانمند انقلابی به نحوی باشد که رضایتمندی مردم در حوزه‌های مختلف فراهم آید.