دستگیری سارق مسلح توسط پلیس فردیس

سرهنگ کامران ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در پی افزایش وقوع سرقت‌های خودرو و اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱ مرکزی، مأموران این کلانتری برای قطع روند وقوع این جرایم وارد عمل شدند.

وی افزود: در ادامه پس از چندین شبانه روز انجام اقدامات تخصصی پلیسی، در نهایت مأموران موفق به شناسایی یک متهم در این زمینه شده و پس از زدن رد مخفیگاه نامبرده، او را با هماهنگی مقام قضائی دستگیر کردند.

رئیس پلیس فردیس با اشاره به کشف یک قبضه سلاح گرم و تعداد قابل توجهی اموال مسروقه از مخفیگاه متهم، اضافه کرد: تاکنون متهم به چند فقره سرقت لوازم خودرو و انباری اعتراف کرده و تحقیقات برای کشف سرقت‌های احتمالی ادامه دارد.

سرهنگ ملکی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه جرایم خشن بازتاب بسیار ناگواری در افکار عمومی جامعه دارد، پلیس با شدیدترین نحو ممکن با این جرایم برخورد می‌کند.