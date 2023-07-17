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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۲

فرمانده انتظامی فردیس خبر داد؛

دستگیری سارق مسلح توسط پلیس فردیس

دستگیری سارق مسلح توسط پلیس فردیس

فردیس- فرمانده انتظامی فردیس از دستگیری یک سارق مسلح و کشف چندین فقره سرقت تلفن همراه و محتویات داخل خودرو در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ کامران ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در پی افزایش وقوع سرقت‌های خودرو و اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱ مرکزی، مأموران این کلانتری برای قطع روند وقوع این جرایم وارد عمل شدند.

وی افزود: در ادامه پس از چندین شبانه روز انجام اقدامات تخصصی پلیسی، در نهایت مأموران موفق به شناسایی یک متهم در این زمینه شده و پس از زدن رد مخفیگاه نامبرده، او را با هماهنگی مقام قضائی دستگیر کردند.

رئیس پلیس فردیس با اشاره به کشف یک قبضه سلاح گرم و تعداد قابل توجهی اموال مسروقه از مخفیگاه متهم، اضافه کرد: تاکنون متهم به چند فقره سرقت لوازم خودرو و انباری اعتراف کرده و تحقیقات برای کشف سرقت‌های احتمالی ادامه دارد.

سرهنگ ملکی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه جرایم خشن بازتاب بسیار ناگواری در افکار عمومی جامعه دارد، پلیس با شدیدترین نحو ممکن با این جرایم برخورد می‌کند.

کد مطلب 5838998

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