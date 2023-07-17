۳۵۱ اثر به اولین جشنواره رسانه ای خزر ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان آهنگر بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اولین دوره جشنواره رسانه‌ای خزر به عنوان پیش جشنواره آستراخان با استقبال خوبی روبرو شد و داوری آثار از سوی داوران معرفی شده توسط مرکز مطالعات رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شده است.

وی ادامه داد: در بخش اصلی ۳۳۰ اثر دریافت شده که به تفکیک خبر: ۴۰ اثر با ۱۸ شرکت کننده، گزارش: ۱۱۴ اثر با ۵۲ شرکت کننده، عکس: ۴۲ اثر با ۱۹ شرکت کننده، مصاحبه: ۳۶ اثر با ۱۹ شرکت کننده، چند رسانه‌ای: ۲۸ اثر با ۱۲ شرکت کننده، مقاله و یادداشت: ۵۳ اثر با ۲۸ شرکت کننده، صفحه آرایی و طراحی: ۱۲ اثر با ۶ شرکت کننده و کاریکاتور و طنز: ۵ اثر با ۳ شرکت کننده بوده است.

آهنگر تصریح کرد: در بخش ویژه که با موضوع مدیریت شهری چالوس، توسعه عمرانی و گردشگری بوده است نیز ۲۱ اثر با ۱۳ شرکت کننده دریافت شده است.

وی بیان کرد: در کل ۱۰۲ نفر در سایت جشنواره ثبت نام کردند که از استان البرز ۲ نفر، استان تهران ۵ نفر، استان گلستان ۵ نفر، استان خراسان رضوی ۱ نفر، استان گیلان ۲۰ نفر و استان مازندران ۶۹ نفر می‌باشند که از این تعداد ثبت نامی ۸۹ نفر با ارسال اثر در این جشنواره شرکت کردند که اسامی ۸۹ نفر ارسال کننده آثار در سایت جشنواره و سایت خانه مطبوعات استان مازندران درج خواهد شد.

آهنگر گفت: این جشنواره که با همکاری و تلاش وافر خانه مطبوعات استان مازندران و مشارکت فرماندار شهرستان چالوس و شورای اسلامی و شهرداری آن شهر برگزار می‌شود اختتامیه آن با حضور مهمانان خارجی در نیمه اول شهریور در چالوس انجام می‌گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران تصریح کرد: معاونت مطبوعاتی، اداره کل مطبوعات داخلی و خارجی نهایت همکاری را در برگزاری این جشنواره داشتند و با حضور مدیرکل مطبوعات داخلی جلسه هماهنگی در شهرستان چالوس برگزار شد و با مساعدت معاون استاندار جلسات بعدی برای هماهنگی بیشتر در اجرای خوب برنامه اختتامیه برگزار خواهد شد.

وی گفت: آخرین مهلت ارسال آثار جشنواره تا ۲۵ تیر ۱۴۰۲ بوده که علاقمندان آثار منتشر شده خود از تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۱ الی ۲۵ تیر ۱۴۰۲ را بر اساس محورها و بخش‌های اعلام شده حول موضوع خزر به آدرس http://khazar.pressfestival.ir ارسال کردند و داوری آثار نیز از ۲۶ تیر ۱۴۰۲ آغاز شده است.

آهنگر تاکید کرد: آثار برتر جشنواره توسط اداره کل مطبوعات خارجی ترجمه و برای دبیرخانه جشنواره بین المللی آستراخان روسیه ارسال می‌شود.

وی گفت: برای اولین بار در تاریخ برگزاری جشنواره‌های رسانه‌ای استان مازندران مقرر شد خانه مطبوعات به عنوان دبیر جشنواره بر اساس زمانبندی و تمامی اقدامات حوزه جشنواره را به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند.