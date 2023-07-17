به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسنپور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان روز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت: در راستای صیانت از این اثر تاریخی، مبلغ دو میلیارد ریال اعتبار بهمنظور ایجاد نرده حفاظتی در اطراف تپه باستانی «چغابل»، هزینه خواهد شد.
وی یادآور شد: اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان در راستای توسعه گردشگری و حفاظت و مرمت آثار تاریخی، با نگاه منطقهای و اولویتبندی، اقدام به حفاظت و ساماندهی آثار تاریخی و طبیعی استان میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، اضافه کرد: تپه «چغابل»، یکی از بزرگترین و مهمترین تپههای باستانی لرستان به شمار میرود که به شماره ۹۰۰ در فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسیده است.
حسنپور، تصریح کرد: این تپه ۲۵ متر ارتفاع و حدود ۲۰۰ متر قطر دارد و بر روی آن و در اطرافش آثار سفالی متعلق به دوران پیش از اسلام، سفالهای منقوش، سنگهای چخماق و آثار تاریخی دیگر مانند ظروف پایهدار سفالی بهدستآمده است.
نظر شما