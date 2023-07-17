خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در واپسین روزهای ذی الحجه و در آستانه فرا رسیدن محرم، ماه عزاداری سید و سالار شهیدان از روزهای گذشته تکایا، مساجد، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی استان سیاه‌پوش شدند و شهر مقدس قم نیز رنگ و بوی محرم گرفته و رخت عزا به تن کرده است.

حرم مطهر حضرت معصومه (س) این روزها با حضور خادمان آستان کریمه اهل بیت (س) در حال سیاه‌پوش شدن است و میدان آستانه و خیابان‌ها و معابر اطراف حرم مطهر نیز برای ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) آماده شدند.

پرچم مشکی عزای امام حسین (ع) نیز در شب اول ماه محرم بر فراز گنبدهای مطهر کریمه اهل بیت (ع) و مسجد مقدس جمکران برافراشته می‌شود تا اقامه عزای شهید دشت کربلا به صورت رسمی در شهر مقدس قم آغاز شود.

هر ساله پرچم بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) به مناسبت آغاز ایام عزاداری سالار شهیدان، با پرچم سیاهی که از عتبه حسینی به آستان مقدس قم هدیه شده، تعویض می‌شود.

هیئت‌های مذهبی شهر قم نیز از روزهای گذشته برنامه‌های خود را برای برپایی مراسم عزاداری باشکوه دهه اول محرم اعلام و از عموم مردم شهر برای حضور در این مراسم‌ها دعوت کردند.

بر اساس این گزارش برنامه عزاداری تعدادی از هیئت‌های شاخص و بزرگ قم در دهه اول ماه محرم به شرح زیر است.

*حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)

بعد از اقامه نماز ظهر و عصر

سخنران: حجت‌الاسلام سید حسین مؤمنی

مداح: سید حسن علوی نژاد

بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء

سخنران: آیت الله سید محمد مهدی میرباقری

مداح: حسن حیدرزاده - محمد جواد احمدی

* مسجد مقدس جمکران

سخنران: حجت‌الاسلام سید حسین مؤمنی

مداح: جواد برزگر

زمان و مکان مراسم: بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد مقدس جمکران

*مسجد اعظم قم

سخنران: حجت الاسلام هادی الیاسی

مداح: سید مصطفی میرداماد

زمان و مکان مراسم: بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم

*هیئت رزمندگان اسلام

سخنران: حجت‌الاسلام و المسلمین میرزا محمدی

مداح: حاج سید مهدی میرداماد

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۱ در مجتمع امام خمینی (ره) واقع در جنب گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) قم

*هیئت ثارالله

سخنران: آیت الله سید محمد مهدی میرباقری

مداح: حاج عباس حیدرزاده و ابوذر بیوکافی

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۱۶:۳۰ در بلوار معلم شرقی، حوزه علمیه امام کاظم (ع)

*هیئت محبین اهلبیت (ع)

سخنران و مداح: حجت الاسلام احمد پناهیان

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۱۶:۳۰ در شبستان کربلا مسجد مقدس جمکران.

*هیئت فاطمیون

سخنران: حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین مؤمنی

مداحان: مهدی سلحشور، علی اکبر سلحشور، علی اصغر سلحشور

زمان و مکان مراسم: ساعت ۲۱ در میدان بسیج، خیابان ایرانی حسینیه فاطمیون قم

*هیئت خادم الرضا (ع)

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین عباس ظهیری

مداحان: سید رضا تحویلدار و حسن عطایی

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۱ در مجموعه ورزشی ۲ هزار نفری شهید حیدریان قم

*هیئت حسن بن علی (ع)

قاری قرآن: حامد شاکرنژاد

سخنران: حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن مؤمنی

مداح: حسن شالبافان

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۱ در میدان روح‌الله، دبیرستان امام صادق (ع) قم

*هیئت کف العباس (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام و المسلمین میرزا محمدی

مداح: مداحان اهل‌بیت (ع)

زمان و مکان مراسم: همراه با اقامه نماز ظهر و عصر در مصلای قدس

*هیئت یا زینب (س)

سخنران: حجت‌الاسلام سید بهاالدین ضیایی

مداح: هادی خادم حسینی

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۱۶:۳۰ در حسینیه حضرت زینب (س) آستان مقدس حضرت علی بن جعفر (ع) قم

*هیئت متوسلین به حضرت علی اصغر (ع) و مهندسین بقیع شریف

سخنران: حجت الاسلام و المسلمین میرزامحمدی

مداحان: محمدجواد احمدی

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۲:۳۰ در پردیسان بلوار ۲۲ بهمن، مجموعه‌ی فرهنگی ورزشی خانه مهندس