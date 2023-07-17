به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین عصر امروز (دوشنبه) در آئین اختتامیه نمایشگاه عملکرد و پیشرفت تحقق محله اسلامی بسیج، که در مجتمع فرهنگی پنجم آذر سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: بسیج به‌عنوان تشکیلات مردمی که امام خمینی (ره) آن را بنیان گذاشتند و در زعامت امام خامنه‌ای شاخ و برگ‌های بسیاری یافت، محل خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها شده است.

وی گفت: یکی از خلاقیت‌های ذیل بسیج تحقق محله‌های مردم‌سالار اسلامی بود؛ چون فرمان اعتلای بسیج در حال تهیه بود؛ لذا با بررسی‌ای که انجام شد، بر اساس زیست‌بوم محلات مشخص شد که ۵۰ هزار محله وجود دارد؛ بنابراین مقرر شد که ۵۰ هزار محله اسلامی تشکیل شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: بعد از صادر شدن فرمان اعتلای بسیج با کمک هیأت اندیشه‌ورز عالی بسیج و مسئولان استان‌ها و با الگوگیری از تجربیات موفق در شهرستان‌ها، طرح محلات اسلامی را تهیه کردیم و به واسطه آن در طی سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳ هزار مسجد این مسیر را انتخاب کردند و امسال مسیر برای ۱۶ هزار مسجد پیش‌بینی شد.

سردار سلیمانی ادامه داد: البته قرار است در طول پنج سال ۵۰ هزار محله اسلامی را محقق سازیم و این یعنی تعداد محلات اسلامی باید رو به توسعه باشد تا بتوانیم طی مدت یادشده به عدد مورد نظر دست یابیم؛ همچنین از مسئولان کشور هم باید مطالبه کنیم تا این محلات را حمایت کنند.

رئیس سازمان بسیج خاطرنشان کرد: از مجموع ۷۰ هزار پایگاه بسیج، ۴۵ درصد پایگاه‌ها آماده تحقق محلات اسلامی هستند؛ بر این اساس هر پایگاهی که بتواند این طرح را اجرا کند به پایگاه ویژه ارتقا می‌یابد که این ارتقا مزایایی را در تخصیص امکانات برای پایگاه در پی خواهد داشت.