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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۸

موزه دکتر معین میزبان خیمه شب بازی می‌شود

موزه دکتر معین میزبان خیمه شب بازی می‌شود

خانه موزه خیمه شب بازی ایران در راستای گسترش فعالیت های خود با خانه موزه معین و استاد امیرجاهد همکاری کرده و خیمه شب بازی مبارک را در این مکان اجرا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه موزه خیمه شب بازی ایران که مدتی است سه شنبه های مبارک را برگزار می کند، تلاش دارد در قالب یک نهاد خصوصی به معرفی یکی از مهم ترین هنرهای نمایشی- عروسکی ایران بپردازد که در زمره میراث نمایشی ایرانی و دارای شهرت جهانی است. در همین راستا این خانه موزه طی توافقی، خیمه شب بازی مبارک را دوشنبه ۲۶ تیر ماه در خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد اجرا می کند.

خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد در خیابان پیروزی پایتخت واقع است.

سه‌شنبه های مبارک عنوان برنامه‌ای است که از دور جدید فعالیت خانه موزه خیمه شب بازی هر سه شنبه ساعت ۱۸:۱۵ میزبان علاقه مندان می شود و هر بار راوی داستانی متفاوت از مبارک است.

کد مطلب 5839063
آروین موذن زاده

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