به گزارش خبرگزاری مهر، خانه موزه خیمه شب بازی ایران که مدتی است سه شنبه های مبارک را برگزار می کند، تلاش دارد در قالب یک نهاد خصوصی به معرفی یکی از مهم ترین هنرهای نمایشی- عروسکی ایران بپردازد که در زمره میراث نمایشی ایرانی و دارای شهرت جهانی است. در همین راستا این خانه موزه طی توافقی، خیمه شب بازی مبارک را دوشنبه ۲۶ تیر ماه در خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد اجرا می کند.

خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد در خیابان پیروزی پایتخت واقع است.

سه‌شنبه های مبارک عنوان برنامه‌ای است که از دور جدید فعالیت خانه موزه خیمه شب بازی هر سه شنبه ساعت ۱۸:۱۵ میزبان علاقه مندان می شود و هر بار راوی داستانی متفاوت از مبارک است.