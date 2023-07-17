به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، «گل کوچک» یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین رشته های ورزشی در بین نسل های گذشته بود که در کوچه پس کوچه های همه شهرها با دو تیر دروازه و یک توپ پلاستیکی بازی می شد.

این رشته سالهاست به فراموشی سپرد شده بود و حالا با پیشنهاد فدراسیون ورزش های همگانی و موافقت وزارت ورزش، فوتبال خیابانی فعالیت خود را در این فدراسیون آغاز خواهد کرد.

علی خلیلی ضمن تایید این خبر گفت: ماهیت ورزش همگانی در دسترس قراردادن رشته های ورزشی جذاب و مهیج برای مردم است که همه علاقمندان بتوانند با دسترسی سریع و کمترین هزینه به ورزش بپردازند.

وی ادامه داد: فوتبال خیابانی سالها بازی اول کوچه پس کوچه شهرها و استان های مختلف بود که به دلیل برخی تغییرات فیزیکی شهرها کم رنگ شد. اما از آنجایی که برای مردم به ویژه نوجوانان و جوانان جذب است، تصمیم گرفتیم این رشته را دوباره احیا کنیم.

سرپرست فدراسیون ورزش های همگانی با بیان این که بزودی دوره ها و کلاس های آموزشی و مربیگری و رویدادهای پرتعداد این رشته برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: تجربه درخشان مسابقات مینی فوتبال نشان داد، فوتبال بیش از اینکه جنبه قهرمانی داشته باشد، رشته ای همگانی است. به همین خاطر فوتبال خیابانی که از همه رشته های دیگر به مفهوم همگانی بودن نزدیک است بزودی به شهرها و بین نوجوانان و جوانان بازخواهد گشت.

خلیلی یادآور شد: فدراسیون ورزشهای همگانی در آغاز تابستان طرح های مترو اسپرت و گذرگاه ورزش را با موفقیت اجرا کرد که نشان می دهد اگر شرایط و امکانان برای مردم فراهم شود آنها مشارکت بالایی خواهند داشت. به همین خاطر بزودی طرح ها و برنامه های فوتبال خیابانی را اجرایی خواهیم کرد.