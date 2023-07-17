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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۴

پورابراهیمی خبر داد؛

فردا؛ جلسه فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی برای بررسی نوسانات بورس

فردا؛ جلسه فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی برای بررسی نوسانات بورس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فردا جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بررسی علل نوسانات و شرایط اخیر بازار سرمایه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در این جلسه پرونده مربوط به تخلفات وزارت نفت در حوزه قیمت‌گذاری دستوری خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و اثرات آن در بازار سرمایه بررسی شد.

وی توضیح داد: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی که با حضور مدیران عامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، رئیس سازمان بورس و حسابرسان کل دیوان محاسبات کشور برگزار شد، تاکید شد که فرایند رسیدگی به تخلفات قیمت گذاری دستوری مجموعه وزارت نفت در بازار سرمایه آغاز شده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی علل نوسانات و شرایط اخیر بازار سرمایه، جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی با وزیر امور اقتصادی و دارایی ساعت ۱۱ صبح فردا سه‌شنبه (۲۷ تیر ماه) برگزار می‌شود.

کد مطلب 5839102
زهرا علیدادی

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