به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در این جلسه پرونده مربوط به تخلفات وزارت نفت در حوزه قیمت‌گذاری دستوری خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و اثرات آن در بازار سرمایه بررسی شد.

وی توضیح داد: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی که با حضور مدیران عامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، رئیس سازمان بورس و حسابرسان کل دیوان محاسبات کشور برگزار شد، تاکید شد که فرایند رسیدگی به تخلفات قیمت گذاری دستوری مجموعه وزارت نفت در بازار سرمایه آغاز شده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی علل نوسانات و شرایط اخیر بازار سرمایه، جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی با وزیر امور اقتصادی و دارایی ساعت ۱۱ صبح فردا سه‌شنبه (۲۷ تیر ماه) برگزار می‌شود.