راه حل اختلافات ارضی میان ژاپن و روسیه مذاکره مستقیم است

به گزارش خبرگزاری مهر، کازوتوشی آیکاوا، سفیر ژاپن در تهران صبح امروز با سیدکمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی دیدار کرد.

در این دیدار مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز آخرین وضعیت روابط دو کشور مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

خرازی با تاکید بر اهمیت تحولات منطقه خاور دور و آثار جنگ اوکراین بر این منطقه گفت: شورای راهبردی روابط خارجی با توجه به افزایش تحرکات نظامی و دفاعی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در محیط پیرامونی ژاپن و احتمال وقوع درگیری‌های نظامی در آینده، این تحولات را با حساسیت دنبال می‌کند.

سفیر ژاپن در واکنش به اظهارات خرازی با تشریح موضع کشورش در باره جنگ اوکراین و تبعات احتمالی این بحران برای ژاپن و محیط پیرامونی آن، به اختلاف ارضی کشورش با روسیه اشاره کرد و گفت: با شروع جنگ اوکراین، روسیه مذاکرات دوجانبه با ژاپن در خصوص جزایر اشغالی کوریل را متوقف کرده است.

خرازی در پاسخ اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک موضع اصولی با هر گونه مداخله نظامی و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها مخالف است و به اعتقاد اینجانب بهترین راه برای حل و فصل اختلافات ارضی بین ژاپن و روسیه بر سر جزایر چهارگانه، مذاکره مستقیم بین دو کشور است.

خرازی همچنین با تاکید بر ضرورت ارتقا روابط دوجانبه ایران و ژاپن، یکی از موانع اصلی در این مسیر را بدعهدی آمریکا درباره برجام و تحمیل تحریم‌های ثانویه بر کشورهای دیگر خواند و گفت: به رغم وجود برخی مشکلات ناشی از تحریم ثانویه فرصت‌های روشنی برای توسعه همکاری بین دو کشور. وجود دارد.