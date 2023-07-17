به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبر عصر دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت بیماری «سفیدک دروغی» سیبزمینی در اردبیل، اظهار کرد: این قرارگاه در راستای مبارزه و کنترل بیماری «سفیدک دروغی» و کاهش خسارت به کشاورزان سیبزمینیکار در مرکز استان و سه شهرستان دیگر استان به صورت اورژانسی تشکیل میشود.
وی تصریح کرد: در همین راستا میز خدمت توسط همکاران جهاد کشاورزی به صورت شبانهروزی برای خدماتدهی و مشاوره به کشاورزان دایر میشود.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از سیبزمینیکاران درخواست کرد که از هیچ سمی به جز سموم پیشنهادی توسط کارشناسان جهاد کشاورزی استفاده نکنند و در این زمینه لیست سموم و سمفروشان مجاز نیز در سایت سازمان و مراکز خدمات کشاورزی اعلام شده است.
رنجبر بسیج تمامی امکانات و ناوگان خودرویی سایر دستگاههای استان را ضروری دانست و خواستار مساعدت استانداری، فرمانداریها، ستاد مدیریت بحران، سپاه و سایر ارگانها در مورد مبارزه با این بیماری شد.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور همچنین در مورد کنترل این بیماری در سالهای آتی از مسئولان استانی خواست که با برنامهریزی صحیح و اصولی از قبیل تغییر الگوی کشت در این منطقه اهتمام لازم را به عمل آورده و با اتخاذ سیاستهای تشویقی مانند خرید تضمینی و حمایتهای لازم از قبیل کود، سم، بذر و… مانع از جا کاشت یا کاشت دوباره همان محصول شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از پیامک انبوه، اطلاعرسانی لازم و به موقع، خودداری از آبیاری غیر ضروری و کود از ته، استفاده از اطلاعات هواشناسی و سمپاشی به موقع به ویژه با سمپاش توربولایزر از جمله پیشنهادات و راهکارهای رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در این جلسه بود.
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