حجاب نیاز و مطالبه فطری بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، خانم رقیه یوسفی عصر دوشنبه در اولین نشست علمی خوانش کتاب «مسئله حجاب» شهید مطهری به مناسبت هفته عفاف و حجاب که در پارک چمران خلخال برگزار شد، اظهار کرد: حجاب بحث جدیدی در دنیای امروز نیست چرا که پوشش نیاز فطری انسان است و تاریخچه حجاب یک تاریخچه بسیار قدیمی است.

وی تصریح کرد: با توجه به آیه ۲۲ سوره اعراف، در درجه اول زن و مرد به لحاظ ذاتی از عریانی و برهنگی متنفر هستند و ملاحظه برخی ادوار تاریخی در مورد مسئله پوشش زنان، بیانگر پوشش سخت و غلیظ قشر زن در آن ادوار است.

معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهرا (س) خلخال با اشاره به طرح این شبهه که برخی دلیل رواج حجاب در اسلام را ارتباط اعراب با ایرانیان می‌دانند، گفت: اگر مراد از طرح چنین شبهه‌ای، عدم وجود قانون اسلام در زمینه حجاب باشد، این مسئله به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که در رابطه با امر حجاب، ادله فراوانی در آیات و روایات متعدد آمده است.

یوسفی افزود: با وجودی که حجاب در ایران باستان در بین زنان سخت‌تر و شدیدتر بوده اما به دلیل اینکه ارتباط ایرانیان با اعراب پس از نزول آیات حجاب و پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) ایجاد شد، این شبهه که حجاب از ناحیه ایرانیان به سرزمین‌های مسلمانان راه یافته است، رد می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در زمینه علت پیدایش حجاب به عللی همچون منشأ فلسفی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و روانی استناد شده که شهید مطهری در کتاب «مسئله حجاب» به خوبی به نقد و بررسی این دلایل پرداخته و در ادامه به دلیل مطلوب اسلام از تشریع پوشش اشاره کرده است.

معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهرا (س) شهرستان خلخال گفت: حجاب و پوشش نیاز فطری انسان‌ها برای مراقبت از فطرت پاک و الهی بشر در طول تاریخ است.

معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهرا (س) خلخال به چرایی برگزاری نشست‌های علمی در بین طلاب پرداخت و اضافه کرد: برای اینکه طلاب علوم دینی در زمینه تبلیغ بر مدار تحقیق موفق عمل کنند و پایگاه اجتماعی خوبی در جامعه در این زمینه داشته باشند، ابتدا باید تبیین‌گر نظام عفت برای خود باشند و سپس اقدام به ارشاد در زمینه «حجاب» یا به تعبیر دقیق‌تر «عفاف» کنند.