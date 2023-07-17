۲۵ درصد اراضی زراعی و باغی استان سمنان تحت آبیاری نوین است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شاهینی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی سمنان ضمن بیان اینکه ۱۹۸ هزار هکتار اراضی باغی و زراعی در استان وجود دارد، بیان کرد: میزان آبیاری نوین در این استان به بیش از ۵۰ هزار هکتار رسیده است.

وی با بیان اینکه این میزان ۲۵ درصد یا یک چهارم کل اراضی استان را شامل می‌شود، افزود: ۱۲ هزار و ۳۳۴ هکتار سامانه آبیاری نوین تنها در سال ۱۴۰۱ در سراسر استان اجرایی شده است.

معاون جهاد کشاورزی استان سمنان مزیت آبیاری قطره‌ای و تحت فشار را بیش از دو الی سه برابر آبیاری غرقابی دانست و تاکید کرد: آبیاری بارانی و قطره‌ای دو نوع آبیاری تحت فشاری هستند که در استان به عنوان سامانه‌های نوین اجرایی می‌شوند.

شاهینی با بیان اینکه آبیاری غرقابی ۳۵ درصد راندمان دارد در صورتی که آبیاری قطره‌ای ۷۰ و آبیاری بارانی ۹۰ درصد راندمان دارد، گفت: وارد نشدن بذر علف‌های هرز به مزرعه، کاهش مصرف آب، کاهش هزینه کارگر و… در زمره مزیت‌های استفاده از این سامانه‌های آبیاری است.