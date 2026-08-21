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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

حسینی‌همدانی: افزایش قیمت‌ها راه برون‌رفت از مشکلات تورمی نیست

حسینی‌همدانی: افزایش قیمت‌ها راه برون‌رفت از مشکلات تورمی نیست

کرج-امام‌جمعه کرج با تأکید برضرورت توجه دولت به آثار اجتماعی تصمیم‌های اقتصادی گفت:گران‌سازی نمی‌تواند راه‌حل مشکلات تورمی باشد و دولت باید برای حفظ قدرت خرید مردم برنامه عملیاتی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی‌همدانی، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرج با تبیین مرز میان حقیقت‌های غیبی و خرافات، بر لزوم فعال بودن مساجد در مقابله با آسیب‌های اجتماعی و ضرورت مدیریت هوشمندانه اقتصاد از سوی دولت برای مهار تورم تأکید کرد. وی با استناد به حکمت ۴۰۰ نهج‌البلاغه اظهار داشت: اهل تقوا به ماوراءالطبیعه و عالم غیب باور دارند، اما به خرافات و فال بد اعتقادی ندارند. بر اساس آموزه‌های امیرالمؤمنین (ع)، چشم‌زخم، سحر و فال نیک حقیقت دارند، اما باور به فال بد، بدشگونی و نسبت دادن رخدادها به بدقدمی افراد از خرافات است که باید از ذهن جامعه زدوده شود. حسینی‌همدانی در ادامه با گرامیداشت سال‌روز شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، به تبیین دوران سخت فشارهای امنیتی بر این امام بزرگوار پرداخت و افزود: امام عسکری(ع) برای حفظ محوریت شیعه، شبکه وکالت را تقویت کردند. امروز نیز حفاظت از گفتار، حفظ اسرار و انسجام تشکیلاتی از مهم‌ترین الزامات یاران امام عصر(عج) است.

وی تأکید کرد انتظار فرج به معنای سکون و انفعال نیست، بلکه عبادت واقعی در انتظار، تلاش برای تحقق قدرت اسلام در جهان و مجاهدت در مسیر خدمت به مردم است. نماینده ولی‌فقیه در استان البرز همچنین با اشاره به جایگاه مساجد در دوران غیبت، تصریح کرد: مسجد نباید سکولار و بی‌برنامه باشد، بلکه باید به‌عنوان مهم‌ترین پایگاه فرهنگی و اجتماعی محلات، در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کند.

وی در ادامه با تمجید از دستاوردهای صنعت دفاعی کشور اظهار داشت: جوانان دانشمند ایرانی با تکیه بر توان داخلی، صنعت دفاعی را در لبه فناوری‌های روز قرار داده‌اند و این اقتدار بومی، دشمن را به عقب‌نشینی واداشته است.

امام جمعه کرج در بخشی دیگر از سخنان خود با انتقاد از برخی اظهارنظرهای منفی درباره وضعیت اقتصادی، هشدار داد: پیام ضعف اقتصادی دادن به دشمن، حرام شرعی و سیاسی است.

وی با تأکید بر اینکه گران‌سازی راهکار خروج از تورم نیست، خواستار برنامه‌ریزی دقیق دولت برای کنترل بازار ارز و طلا و بهبود معیشت مردم شد.

آیت الله حسینی همدانی همچنین با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهید رجایی و باهنر، از مسئولان خواست تا در مسیر حل مشکلات معیشتی، نظارت بر بازار مسکن و تقویت قدرت خرید مردم گام‌های جدی بردارند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز در پایان خطبه خود با محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، مقاومت را وظیفه‌ای دینی و انسانی دانست و تأکید کرد: هزینه ذلت از هزینه مقاومت سنگین‌تر است و ملت ایران همچنان در کنار مظلومان و در برابر استکبار جهانی ایستاده است.

کد مطلب 6922954

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