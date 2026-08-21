به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینیهمدانی، نماینده ولیفقیه در استان البرز، در خطبههای نماز جمعه این هفته کرج با تبیین مرز میان حقیقتهای غیبی و خرافات، بر لزوم فعال بودن مساجد در مقابله با آسیبهای اجتماعی و ضرورت مدیریت هوشمندانه اقتصاد از سوی دولت برای مهار تورم تأکید کرد. وی با استناد به حکمت ۴۰۰ نهجالبلاغه اظهار داشت: اهل تقوا به ماوراءالطبیعه و عالم غیب باور دارند، اما به خرافات و فال بد اعتقادی ندارند. بر اساس آموزههای امیرالمؤمنین (ع)، چشمزخم، سحر و فال نیک حقیقت دارند، اما باور به فال بد، بدشگونی و نسبت دادن رخدادها به بدقدمی افراد از خرافات است که باید از ذهن جامعه زدوده شود. حسینیهمدانی در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)، به تبیین دوران سخت فشارهای امنیتی بر این امام بزرگوار پرداخت و افزود: امام عسکری(ع) برای حفظ محوریت شیعه، شبکه وکالت را تقویت کردند. امروز نیز حفاظت از گفتار، حفظ اسرار و انسجام تشکیلاتی از مهمترین الزامات یاران امام عصر(عج) است.
وی تأکید کرد انتظار فرج به معنای سکون و انفعال نیست، بلکه عبادت واقعی در انتظار، تلاش برای تحقق قدرت اسلام در جهان و مجاهدت در مسیر خدمت به مردم است. نماینده ولیفقیه در استان البرز همچنین با اشاره به جایگاه مساجد در دوران غیبت، تصریح کرد: مسجد نباید سکولار و بیبرنامه باشد، بلکه باید بهعنوان مهمترین پایگاه فرهنگی و اجتماعی محلات، در کاهش آسیبهای اجتماعی نقشآفرینی کند.
وی در ادامه با تمجید از دستاوردهای صنعت دفاعی کشور اظهار داشت: جوانان دانشمند ایرانی با تکیه بر توان داخلی، صنعت دفاعی را در لبه فناوریهای روز قرار دادهاند و این اقتدار بومی، دشمن را به عقبنشینی واداشته است.
امام جمعه کرج در بخشی دیگر از سخنان خود با انتقاد از برخی اظهارنظرهای منفی درباره وضعیت اقتصادی، هشدار داد: پیام ضعف اقتصادی دادن به دشمن، حرام شرعی و سیاسی است.
وی با تأکید بر اینکه گرانسازی راهکار خروج از تورم نیست، خواستار برنامهریزی دقیق دولت برای کنترل بازار ارز و طلا و بهبود معیشت مردم شد.
آیت الله حسینی همدانی همچنین با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهید رجایی و باهنر، از مسئولان خواست تا در مسیر حل مشکلات معیشتی، نظارت بر بازار مسکن و تقویت قدرت خرید مردم گامهای جدی بردارند.
نماینده ولی فقیه در استان البرز در پایان خطبه خود با محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، مقاومت را وظیفهای دینی و انسانی دانست و تأکید کرد: هزینه ذلت از هزینه مقاومت سنگینتر است و ملت ایران همچنان در کنار مظلومان و در برابر استکبار جهانی ایستاده است.
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