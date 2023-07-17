آزمون اعطای مدرک حافظان قرآن در استان تهران تا ۲۸تیر ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل کاظمی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در ارتباط با برگزاری مرحله دوم و شفاهی آزمون‌های حفظ قرآن کریم در هفته جاری اظهار داشت: ۹۰۰ نفر از ۱۳۵۱ نفر مرحله اول (کتبی) به این مرحله راه پیدا کرده‌اند.

وی افزود: به طور نسبی دو سوم واجدین شرایط مرحله دوم از بانوان هستند.

رئیس اداره قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران تصریح کرد: حافظان در رشته‌های حفظ ۱۰، ۲۰، ۳۰، جز قرآن کریم در بخش حُسن حفظ با هم به رقابت می‌پردازند که در صورت قبولی در این بخش، تجوید، صوت و لحن حافظان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: در پایان این مرحله و در صورت کسب امتیاز لازم، مدرک سطح یک تا پنج به این عزیزان اعطا خواهد شد.

رئیس اداره قرآنی تبلیغات اسلامی استان تهران در ارتباط با تاریخ برگزاری این آزمون گفت: آزمون اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم سال جاری از ۲۴ تا ۲۸ تیر ماه در دانشگاه علوم قرآن و حدیث شهرری برگزار می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: حفاظ محترمی که این آزمون را با موفقیت به پایان برسانند، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، موفق به کسب مدرک رسمی «معادل مدرک دانشگاهی» نیز خواهند شد.