پرداخت تسهیلات برای ساخت بیش از ۱۳ هزار واحد مسکونی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز یازرلو با اشاره به اینکه بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی در گلستان تسهیلات ساخت دریافت کردند، اظهارکرد: امسال بیش از ۷ هزار و ۹۰۰ فقره تسهیلات ساخت مسکن روستایی پرداخت شده است.
وی افزود: این میزان تسهیلات حدود ۸۰ درصد از پروندههای تشکیل شده در بانکها را شامل میشود.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای گلستان گفت: در بخش تسهیلات شهری نیز برای ۵ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی تسهیلات پرداخت کردیم که معادل ۴۶ درصد پروندههای تشکیل شده است.
یازرلو اظهار کرد: تا کنون ۲۵ هزار و ۴۵۳ فقره وام ازدواج و ۱۶ هزار و ۹۷۴ فقره تسهیلات فرزند آوری نیز پرداخت کردیم.
نظر شما