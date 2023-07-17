پرداخت تسهیلات برای ساخت بیش از ۱۳ هزار واحد مسکونی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز یازرلو با اشاره به اینکه بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی در گلستان تسهیلات ساخت دریافت کردند، اظهارکرد: امسال بیش از ۷ هزار و ۹۰۰ فقره تسهیلات ساخت مسکن روستایی پرداخت شده است.

وی افزود: این میزان تسهیلات حدود ۸۰ درصد از پرونده‌های تشکیل شده در بانک‌ها را شامل می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های گلستان گفت: در بخش تسهیلات شهری نیز برای ۵ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی تسهیلات پرداخت کردیم که معادل ۴۶ درصد پرونده‌های تشکیل شده است.

یازرلو اظهار کرد: تا کنون ۲۵ هزار و ۴۵۳ فقره وام ازدواج و ۱۶ هزار و ۹۷۴ فقره تسهیلات فرزند آوری نیز پرداخت کردیم.