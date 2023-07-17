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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۸

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های گلستان عنوان کرد؛

پرداخت تسهیلات برای ساخت بیش از ۱۳ هزار واحد مسکونی در گلستان

پرداخت تسهیلات برای ساخت بیش از ۱۳ هزار واحد مسکونی در گلستان

گرگان- دبیر شورای هماهنگی بانک‌های گلستان از پرداخت تسهیلاتبرای ساخت بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز یازرلو با اشاره به اینکه بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی در گلستان تسهیلات ساخت دریافت کردند، اظهارکرد: امسال بیش از ۷ هزار و ۹۰۰ فقره تسهیلات ساخت مسکن روستایی پرداخت شده است.

وی افزود: این میزان تسهیلات حدود ۸۰ درصد از پرونده‌های تشکیل شده در بانک‌ها را شامل می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های گلستان گفت: در بخش تسهیلات شهری نیز برای ۵ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی تسهیلات پرداخت کردیم که معادل ۴۶ درصد پرونده‌های تشکیل شده است.

یازرلو اظهار کرد: تا کنون ۲۵ هزار و ۴۵۳ فقره وام ازدواج و ۱۶ هزار و ۹۷۴ فقره تسهیلات فرزند آوری نیز پرداخت کردیم.

کد مطلب 5839260

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