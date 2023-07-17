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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۲۳:۰۶

در چرخه برگزاری رقابت‌های انتخابی صورت می‌گیرد؛

دختران نونهال و جوان البرزی در پی کسب سکوی‌های قهرمانی

دختران نونهال و جوان البرزی در پی کسب سکوی‌های قهرمانی

کرج- دختران نونهال و جوان البرزی برای کسب سکوی‌های قهرمانی روی شیهاپ جانگ می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکار ۳۲۱ دختر نونهال و جوان، بزرگسال در روزهای پنج شنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ تیرماه در خانه تکواندو انجام خواهد شد.

این رقابت‌ها تحت عنوان مسابقات انتخابی و برای شناسایی نفرات تیم منتخب استان برگزار خواهد شد.

بنا به اعلام کمیته مسابقات این رویداد با استقبال پرشور از سوی دختران هوگوپوش البرز به تفکیک ۱۷۹ نونهال و ۱۴۲ جوان و بزرگسال در رده کمربندی مشکی بر روی چهار شیهاپ جانگ خانه تکواندو انجام می‌شود.

وزن کشی هر دو رده روز چهارشنبه ۲۸ تیرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار خواهد شد.

نونهالان روز پنج شنبه به مصاف یکدیگر خواهند رفت و روز جمعه شاهد رقابت جوانان استان خواهیم بود.

کد مطلب 5839345

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