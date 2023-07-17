به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نخستین روز از ماه محرم مراسم گرامیداشت چهارمین سالگرد شهید مدافع حرم «ابوالفضل سرابیان» در کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مراسم چهارشنبه ۲۸ تیرماه از ساعت ۱۵ در مسجد حاج اسماعیل سرابیان واقع در خیابان شهید رحمانپور برگزار خواهد شد.

شهید «ابوالفضل سرابیان» از مدافعان حرم آل‌اللّه در حمله هوایی ناجوانمردانه پهپادهای آمریکایی اسرائیلی به پادگان شهدا حشدالشعبی در منطقه آمرلی عراق به عنوان شانزدهمین شهید مدافع حرم استان کرمانشاه شهادت رسید؛ پیکر این شهید والا مقام پس از تشیع در کرمانشاه و تهران در گلزار شهدای امامزاده علی اکبر (ع) محله چیذر تهران به خاک سپرده شده است.