به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی امروز دوشنبه در مراسم تجلیل از خانواده کارکنان نیروی انتظامی لرستان تقدیر و تجلیل از خانواده کارکنان نیروی انتظامی لرستان اظهار داشت: بدون تردید همراهی و همکاری خانواده نیروی انتظامی در استقرار امنیت در جامعه غیرقابلانکار بوده و وظیفه ما است که از این تلاشها تقدیر کنیم.
اقتدار پلیس اعتبار نظام است
وی گفت: بر اساس آیات قرآن، خانواده کانون محبّت و رحمت است و هر چقدر این مودّت و رحمت بیشتر باشد، خانواده مستحکمتر است و اساس تشکیل خانواده نیز بهمنزلهٔ رسیدن به تقوا و سازندگی اخلاقی است.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، افزود: اقتدار پلیس اعتبار نظام است که در این راستا نقش خانواده عزیزان نیروی انتظامی بسیار پررنگ است.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی اضافه کرد: در دنیای کنونی که غرب باورها و اعتقادات انسانها را نشانه قرار داده و هجمههای خود را بر کمرنگ کردن اعتقادات استوار ساخته و سعی در سست کردن بنیان خانواده در جامعه دارد، بانوان جامعه اسلامی تحت تعالیم والای اسلام و باتکیهبر عفاف و حیا این اندیشههای منحط را نقشبرآب کردند و نقش خانواده را بهعنوان رکن رکین و محور اساسی تربیت مطلوب جامعه اسلامی به نحو احسن ایفا کردهاند.
وی، همچنین زنان را محور و رکن تربیت انسانها در جوامع عنوان کرد و گفت: در عصر حاضر توسعهیافتگی جوامع با معیارهای مختلفی سنجیده میشود که از آن جمله میتوان به نقش زنان بهعنوان نیروی فعال و سازنده در جامعه نگریست.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، همچنین نقش خانوادههای پلیس و در رأس آن همسران آنها را بهعنوان بخش مهمی از زمینهسازان توانمندی مأموریت فراجا در جایگاه بسیار ارزشمندی برشمرد و گفت: ما به نقش همسران کارکنان در تأمین محیط آرام و دلنشین در کانون خانواده واقفیم و از همراهی و حمایت معنوی آنها هم نهایت سپاس را داریم.
اهمیت و نقش بانوان در برگزاری انتخاباتی پرشور در کشور
حجتالاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات سال جاری اشاره و گفت: در طول تاریخ انقلاب ثابت شد که بانوان، محور هدایت خانواده به سمت انتخاب اصلح هستند.
وی با اشاره به اهمیت و نقش بانوان در برگزاری انتخاباتی پرشور در کشور، گفت: زنان میتوانند با حضور خود در انتخابات زمینه و بستر حضور پرشور خانواده را نیز فراهم کنند، موضوعی که نباید از دید دستاندرکاران انتخابات مغفول واقع شود.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان هم چنین حضور مردم در انتخابات را احساس مسئولیت در برابر آزمون الهی و ادای دِین شرعی، اخلاقی، سیاسی و ملّی دانست و گفت: امروز مسئله انتخابات و حضور پررنگ مردم پای صندوقهای رأی، حقیقتاً یک عرصه امتحان الهی است و این حضور در انتخابات باعث عزت و سربلندی اسلام و اقتدار افزونتر نظام جمهوری اسلامی در برابر استکبار جهانی خواهد بود.
و حضور پرشور مردم کمافیالسابق میتواند برای کشور و ملت ما یک وسیله مصونیت و یک نمودار اقتدار باشد و ملت و نظام اجرایی کشور را در مقابله با چالشهای گوناگون جهانی، از گذشته مستحکمتر کند.
ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با اخلالگران نظم و امنیت توسط پلیس
در این مراسم سردار یحیی الهی فرمانده نیروی انتظامی لرستان نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فراجا، اظهار داشت: کارکنان نیروی انتظامی از تمامی توان و ظرفیت خود برای افزایش امنیت و آسایش مردم استفاده میکنند.
وی افزود: در راه ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با اخلالگران نظم و امنیت جامعه، خونهای مطهری تقدیم شده و اکنون شهدای نیروی انتظامی مانند نگین درخشانی بر تارک فراجا و حتی بگویم نظام مقدس جمهوری اسلامی در حال درخشیدن هستند.
سردار الهی، ادامه داد: موفقیت نیروی انتظامی در عرصههای گوناگون مرهون همراهی و همکاری خانوادههای پرسنل ناجا است به همین خاطر باید از تلاشهای خانواده کارکنان نیروی انتظامی به معنای واقعی تشکر و قدردانی کرد.
وی افزود: هدف از برگزاری این مراسم تجلیل از خانوادههای کارکنان نیروی انتظامی و ایجاد انگیزه برای آنها است که اثرات مثبت و قابلتوجهی در روحیه آنها دارد و قطعاً زحمات و تلاشهای خانواده کارکنان نیروی انتظامی قابلچشمپوشی نیست.
بنابراین گزارش، در پایان این مراسم از سه هزار خانواده کارکنان انتظامی لرستان حاضر در مراسم تجلیل به عمل آمد.
نظر شما