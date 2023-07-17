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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۰:۳۵

آیت الله وحید خراسانی:

عزاداری های محرم باید دو برابر سال‌های گذشته باشد

عزاداری های محرم باید دو برابر سال‌های گذشته باشد

مرجع تقلید شیعیان اظهار داشت: عزاداری های هیئات امسال در ماه محرم و عاشورا باید دو برابر سال های گذشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین وحید خراسانی به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم پیامی صادر کرد که متن کامل پیام این مرجع تقلید شیعیان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام من را به تمام هیئات برسانید؛ به آنها بگویید امسال عزاداری محرم و عاشورا باید دو برابر سال‌های گذشته باشد.

دسته‌های عزاداری در هر کجای عالم باید بیرون بیاید تا مرهمی بر دل مادرش حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها باشد. با این عزاداری‌هاست که خدا نظر لطفی به ما می‌کند.

اما در قم خبر داده‌اند که عده‌ای از دسته‌های عزاداری به هر جهتی به حرم حضرت معصومه (س) نمی‌آیند. محوریت حرم باید به هر نحوی حفظ شود. تمام دسته‌های عزا باید به سمت این حرم بیایند. محور، حرم حضرت معصومه (س) است.

من دست تمام عزاداران را می‌بوسم فردا که روز حسرت است، اجر کار خود را می‌بینند. این روزها که معیشت مردم سخت شده است کسانی که می‌توانند مال خود را در راه اطعام خرج کنند اجرشان لایوصف است.

هر مراسمی را با زیارت آل یاسین شروع کنید. در این ایام هر روز هدیه سوره یاسین به امام زمان (عج) را فراموش نکنید، باشد که گوشه چشمی به ما کند.

کد مطلب 5839370

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    نظرات

    • سیامک IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      1 1
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      که چی بشه چه دردی از مردم دوا میکنه
    • دهقان IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      1 1
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      تورم گرانی و عدم توان سرپرست خانواده در تامین زندگی ما را در برابر ائمه اطهار شرمنده کرد که توان انجام مراسم سالهای قبل بکلی نداریم
    • IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      1 0
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      السلام علیک یا حضرت معصومه(س )

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