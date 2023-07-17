کهگیلویه وبویراحمد قطب تولید گیاهان دارویی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان لنده افزود: حضور سرمایه گذاران با توجه به درآمد بالای تولید گیاهان دارویی، نقشی مهم دارد و باید از پتاسیل های استان در راستای رفع بیکاری و توسعه استفاده کرد.
وی با بیان اینکه در راستای توسعه اشتغال و خروج از بحران بیکاری ظرفیتهای اشتغال در استانهای مختلف و محروم حمایت میشوند، گفت: توسعه این صنعت با توجه به ظرفیت ویژه کهگیلویه و بویراحمد در این حوزه، به افزایش میزان اشتغالزایی این استان کمک میکند.
وحیدی تصریح کرد: در دوم سفر هیئت دولت میزان بودجه شهرستان محروم لنده ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
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