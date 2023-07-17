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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱:۵۶

وزیر کشور:

کهگیلویه وبویراحمد قطب تولید گیاهان دارویی است

کهگیلویه وبویراحمد قطب تولید گیاهان دارویی است

یاسوج- وزیر کشور گفت: کهگیلویه وبویراحمد قطب تولید گیاهان دارویی است که باید از این ظرفیت برای توسعه استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان لنده افزود: حضور سرمایه گذاران با توجه به درآمد بالای تولید گیاهان دارویی، نقشی مهم دارد و باید از پتاسیل های استان در راستای رفع بیکاری و توسعه استفاده کرد.

وی با بیان اینکه در راستای توسعه اشتغال و خروج از بحران بیکاری ظرفیت‌های اشتغال در استان‌های مختلف و محروم حمایت می‌شوند، گفت: توسعه این صنعت با توجه به ظرفیت ویژه کهگیلویه و بویراحمد در این حوزه، به افزایش میزان اشتغالزایی این استان کمک می‌کند.

وحیدی تصریح کرد: در دوم سفر هیئت دولت میزان بودجه شهرستان محروم لنده ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 5839380

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