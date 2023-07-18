به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کاظمی شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه دهمین جشنواره تدریس برتر دانشجو – معلمات سراسر کشور که به میزبانی زنجان برگزار شد، با اشاره به اینکه تربیت خلاقانه دانش‌آموزان امری ضروری در عصر حاضر است، گفت: برای اینکه بتوانیم به این مهم دست یابیم، ابتدا به ساکن باید نسبت به تولید روش‌های آموزشی مناسب اقدام کنیم.

وی با یادآوری اینکه پژوهش‌سراها یکی از ظرفیت‌هایی است که به واسطه آن می‌توان زمینه را برای نوآوری و خلاقیت دانش‌آموزان فراهم کرد، ادامه داد: معتقدیم همه این موارد برای اینکه بتوانیم به یک تربیت خلاقانه در حوزه آموزش و پرورش دست یابیم، باید در امر تدریس مورد توجه قرار گیرد.

کاظمی با بیان اینکه دوران کرونا این فرصت را فراهم کرد تا دانش‌آموزان از ظرفیت فضای مجازی نیز در حوزه آموزش بهره‌مند شود، خاطرنشان کرد: این در حالی است که سابق بر این چنین امری در حوزه آموزش فراهم نشده بود، از این رو معتقدیم باید دانش‌آموزان سهم ارزنده‌ای از تولیدات با محتوای الکترونیکی در عرصه آموزش داشته باشند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری‌های آموزشی باعث افزایش فرصت یادگیری در بین دانش‌آموزان خواهد شد، عنوان کرد: یکی از مزایای برخورداری از تولیدات با محتوای الکترونیکی، این است که زمینه را برای اختصاص بخشی از فرآیند آموزش به خودیادگیری دانش‌آموزان فراهم می‌کند، از این رو باید از این ظرفیت بهره کافی ببریم.

کاظمی در ادامه به موضوع سند تحول بنیادین اشاره و از مدرسه به عنوان کانون اصلی این سند و از معلمان به عنوان عناصر اصلی آن یاد کرد و افزود: بدون شک دولت سیزدهم جاری‌سازی سند تحول بنیادین را یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار داده است، هر چند در این زمینه نباید از نقش ارزنده و حیاتی معلمان غافل شویم.

این مسئول با تاکید بر اینکه محیط درس باید به معنای واقعی کلمه، محلی برای یادگیری باشد، یادآور شد: این یادگیری در شرایطی محقق خواهد شد که بتوانیم در روش تدریس به موضوعاتی چون مهندسی محیط‌های یادگیری در قالب تنوع‌بخشی به آن، تنوع‌بخشی در ارائه خدمات آموزشی، بهره‌گیری از تکنولوژی آموزشی و … بیشتر بپردازیم.