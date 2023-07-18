مانور اطفای حریق مراتع در تاغزارهای اشتهارد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز صبح سه‌شنبه مانور اطفای حریق مراتع را در تاغزارهای اشتهارد برگزار کرد، در مانور آموزشی اطفای حریق در جنگل‌ها و مراتع، ابزار شناسی اطفای حریق، مراحل شناسایی، اطفای و لکه گیری حریق به صورت تئوری آموزش داده شد و با حضور واحدهای آتش‌نشانی و یگان حفاظت منابع طبیعی به صورت عملی تمرین شد.

آموزش عملی و تئوریک اطفای حریق در مناطق جنگلی و مرتعی توسط کارشناسان اطفا حریق به بهره برداران، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی، همیاران طبیعت و سایر حاضران در این مانور آموزش داده شد.

در ابتدای این مانور که در تاغزارهای شهرستان اشتهارد برگزار گردید کارشناسان ابزار کنترل و اطفا حریق را معرفی کرده و نحوه کار با آنها و کاربرد آنها را اعم از انواع آتش کوب، دمنده، آبپاش دستی، آبپاش موتوری و … در انواع حریق آموزش دادند. در مرحله بعد نحوه اطفا حریق شامل شناسایی حریق، اطفا حریق و لکه گیری و اطمینان از خاموش شدن کامل حریق توسط این کارشناسان تشریح شد.

مرحله پایانی این مانور شامل تمرین عملی ساعت صفر و اعلان حریق، شناسایی سطح، نوع و گستره حریق، بسیج نیروها و انتقال ادوات به محل حریق، آغاز عملیات اطفا با انواع ابزار موجود، لکه گیری و عملیات امداد و نجات آسیب دیدگان در اثر عملیات اطفا بود که زیر نظر کارشناسان به دقت انجام شد.

حریق یکی عوامل نابود کنده جنگل‌ها و مراتع در سرتاسر جهان است که یکی از بهترین روش‌های کنترل آن نیز پیشگیری است. در بیش از ۷۰ درصد مواقع پیشگیری موجب جلوگیری از رخداد حریق در مناطق مستعد می‌شود. آموزش و تمرین اطفا حریق یکی از راه‌های پیشگیری از حریق است که در آن با تبادل نظر، انتقال تجربیات، ایجاد آگاهی در خصوص عوامل ایجاد حریق، مناطق مستعد حریق، راه‌های جلوگیری از گسترش حریق و … می‌توان از رخداد و پیشرفت حریق به میزان بسیار بالایی جلوگیری کرد.