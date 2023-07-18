به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر با «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا به صورت تلفنی رایزنی کرد.

وزارت خارجه قطر اعلام کرد که دو طرف در جریان این مکالمه تلفنی در خصوص موضوعات مورد توجه دو کشور به ویژه مسأله هسته‌ای ایران بحث و تبادل نظر کردند.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و جیک سالیوان در گفتگوهای خود در خصوص جنگ اوکراین و راه‌های حل و فصل مسالمت آمیز این بحران رایزنی کردند.

آنها همچنین به اوضاع لبنان پرداخته و در خصوص شرایط موجود در این کشور صحبت کردند.

نخست وزیر قطر و مشاور امنیت ملی آمریکا درباره اوضاع افغانستان نیز صحبت و بر ضرورت تداوم حمایت‌های بشردوستانه از ملت این کشور تاکید کردند.

وزارت خارجه قطر اعلام کرد که نخست وزیر این کشور همچنین به صورت تلفنی با «باب مندز» رئیس کمیسیون روابط خارجه مجلس سنای آمریکا رایزنی کرد.

دوطرف در خصوص روابط دو جانبه میان قطر و آمریکا و راه‌های تقویت آن و دیگر مسائل مورد توجه بحث و تبادل نظر کردند.