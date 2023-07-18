ترخیص محموله ۲۰۰ تنی گوشت وارداتی پس از یکسال معطلی در گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدی منش دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از صدور دستور ویژه قضائی برای ترخیص محموله ۲۰۰ تنی گوشت منجمد برزیلی بلاتکلیف در گمرک بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.

دادستان مرکز استان هرمزگان در این خصوص بیان داشت: در راستای دستورات و توصیه‌های تخصصی ریاست قوه قضائیه به مسئولین قضائی استان‌های ساحلی و دارای بندر، مبنی بر استمرار سرکشی از انبارهای گمرکات و بنادر و تعیین تکلیف سریع کالاهای دپو شده، مسئولان قضائی استان هرمزگان در دو سال اخیر بازدیدهای مستمری از بنادر و گمرکات استان بالاخص بندر شهید رجایی بندرعباس داشته‌اند.

وی افزود: خوشبختانه ثمره این بازدیدهای میدانی، ترخیص صدها محموله معطله و متروکه کالاهای مورد نیاز کشور اعم از کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و… بوده است.

احمدی منش ادامه داد: در همین راستا محموله ۲۰۰ تنی گوشت منجمد برزیلی که بیش از یکسال در گمرک بندر شهید رجایی بندرعباس معطل مانده و بیم فساد آن می‌رفت با ورود دستگاه قضائی استان هرمزگان تعیین تکلیف شد و دستورات لازم برای تسریع در امر ترخیص و بارگیری آن صادر شد.

وی با بیان این مطلب که تأیید سلامت بهداشتی این محموله گوشت برای دستگاه قضائی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است، بیان داشت: طی جلسه‌ای با دستگاه‌های متولی امر از جمله دامپزشکی استان مقرر شد محموله مذکور مطابق تاییدیه و دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کل کشور در واحدهای تولیدی گوشت حرارت‌دیده مورداستفاده قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر سلامت این محموله گوشت وارداتی از زمان ترخیص تا زمان توزیع تأکید کرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: چنانچه دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارتخانه متبوع عملکردی مناسب و دقیق داشته باشند، لزومی به ورود دستگاه قضائی به برخی موضوعات اجرایی نخواهد بود.