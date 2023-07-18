خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مهین نورافروز: حمایت از صنعت و بنگاه‌های تولیدی در راستای توسعه تولید و ایجاد اشتغال در کشور، از موضوعات اساسی و به روزی است که برای تحقق آن و در نهایت دستیابی به توسعهٔ تولید ناخالص داخلی و افزایش ثروت ملی باید مورد توجه قرار گیرد.

این در حالی است که با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، تولید کنندگان بیش از آنکه به فکر توسعه باشند با مشکلاتی چون کمبود نقدینگی و تأمین مالی، چالش‌های بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تجاری و چالش مالیاتی مواجه می‌شوند.

در این بین ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت اگر چه توانسته رابطه متعادل‌تری را بین بخش خصوصی و دولت ایجاد کند، اما وجود برخی رفتارهای به اصطلاح غیر کارشناسی در دریافت مالیات‌ها و بیمه به یکی از دغدغه‌های مهم کارفرمایان در گلستان تبدیل شده است.

خبرگزاری مهر نشستی با حضور مسئولان و تولیدکنندگان برگزار کرد تا این گروه بی واسطه از دغدغه‌های خود بگویند.

مشکلات بخش خصوصی را میانجی گری می‌کنیم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان بیان کرد: ما می‌توانیم قبل از اینکه یک واحد تولیدی به مشکل بر خورد کند و تعطیل شود با میانجی گری جلوی توقفش را بگیریم.

امیر یوسفی اظهار کرد: یکی از کارکردهای مهم کمیسیون‌ها در اتاق رفع مشکلات تولید کندگان با حضور نمایندگان بخش دولتی در دستگاه‌های اجرایی است.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه نقش مهمی در توسعه روابط بخش دولتی و خصوصی و رفع مشکلات دارد.

یوسفی بیان کرد: در حال حاضر تولید کنندگان گلستانی با تورم موجود و مشکلات اقتصادی زیادی که در بازار وجود دارد، نیازمند حمایت دستگاه قضائی، مالیات و بیمه هستند، چرا که اشتغال کارگران نیز به زنده بودن آنها گره خورده است و چنانچه هر واحد تولیدی تعطیل شود علاوه بر مشکلات اقتصادی، حقوق بیکاری بر دوش اداره بیمه است.

سرگردانی کارفرمایان در ادارات بیمه و مالیات

رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با بیان اینکه مجموعه‌های تولیدی توان برخوردهای نامتعارف در حوزه مالیات و بیمه را ندارند، اظهار کرد: در حال حاضر تولید کنندگان بیشتر از آنکه دغدغه توسعه تولید و اشتغالزایی داشته باشند در ادارات بیمه و مالیات سرگردانند.

حمید سلیمانی افزود: گلستان یکی از استان‌های کم برخوردار در کشور شناخته شده و به رغم اینکه در بخش طیور، کشاورزی و امنیت غذایی بسیاری از استان‌ها را تأمین می‌کند، اما از حمایت‌های ویژه ای برخوردار نیست.

وی گفت: نباید اجازه دهیم چراغ یک واحد تولیدی بنا بر رقم‌های سنگین مالیات و بیمه که بعضاً دریافت‌های نامتعارف است، خاموش شود، چرا که با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، دیگر روشن کردن آن، میسر نیست.

سلیمانی بیان کرد: تولید کنندگان گلستانی در شرایط بسیار سختی واحدهای تولیدی را مدیریت می‌کنند و به جای پرداخت‌های سنگین نیازمند تشویق هستند.

برخی رای‌های صادره کارشناسی نیست

مدیر یک واحد تولیدی شیر در کردکوی نیز با اشاره به اینکه برخی رای‌های صادره از ادارات کار احساسی است نه کارشناسی، گفت: وقتی یک نیرو بعد از مدت‌ها به ادارات کار مراجعه می‌کند به جای تحقیق و بررسی بیشتر برای صحت خواسته طرف مقابل، احساسی برخورد کرده و حتی درخواست اسناد ۲۰ سال گذشته را برای صدور رأی و حقانیت از کارفرما طلب می‌کنند.

محمد علی افضلی افزود: در بسیاری موارد هم بدون آنکه ابلاغیه‌ای صادر و یا کارفرما در جریان آن قرار گیرد، حساب بانکی واحد تولیدی را مسدود می‌کنند که این خود ضربه بزرگی به بخش تولید و سرمایه گذار است.

عضو اتاق بازرگانی افزود: آرای ادارات کار، تولید کننده را بیزار کرده است و گویا به جای حمایت از تولیدکننده و اشتغال کمر به نابودی آنها بسته‌اند.

کارفرما همیشه محکوم است

یک تولید کننده دیگر هم با گلایه مندی از اینکه قانون کار برخلاف نامش در برخی مواقع به درستی اجرا نمی‌شود، گفت: اجرای قوانین بیمه و مالیات، کاری عملکردی و فرایندی است و با توجه به اینکه در این حوزه کارها عملکردی انجام می‌شود، کارفرمایان با مشکلات حقوقی زیادی روبرو می‌شوند.

امیر حسین ساداتی افزود: وقتی قراردادی بین کارگر و کارفرما دو طرفه بسته می‌شود، هر دو ملزم به رعایت بندهای آن هستند و این در حالی است که وقتی کارفرما این قرارداد را فسخ کند محکوم می‌شود و زمانی هم که کارگر فسخ و شکایت می‌کند، باز هم کارفرما محکوم می‌شود.

وی افزود: بیشتر کارفرمایان به دلیل مشغله زیاد فرصت حضور در جلسات هیأت‌های اداره کار را ندارند و یا اصلاً به آنها اطلاع داده نمی‌شود و هیأت‌ها آرا را بدون حضور آنان صادر می‌کنند که غیر قانونی است چرا که بیشتر این جلسات به حد نصاب برای رأی گیری نمی‌رسد.

به گفته ساداتی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی نقش مهمی در رفع این مشکلات و رایزنی با دستگاه‌های ذیربط برای حل مشکلات کارفرمایان برای حل مسائل بیمه‌ای، مالیات و شکایت‌ها دارد.

ساداتی افزود: در حال حاضر تمامی حساب‌های بانکی توسط دارایی رصد می‌شود و همه کارفرمایان نیز دارای کد اقتصادی هستند، پس دولت دیگر نگرانی بابت مشکلات بیمه و دارایی ندارد و باید بروکراسی ثبت‌های عجیب و غریب در سامانه‌ها را برای کارفرمایان حذف کند.

حمایت از تولید کنندگان با تشکیل کمیسیون قضائی

معاون قضائی رئیس کل دادگستری گلستان که در این نشست حضور داشت، با بیان اینکه تشکیل کمیسیون قضائی یکی از اقدامات مهم برای حمایت از تولید کنندگان است، اظهار کرد: این کمیسیون کمک بزرگی به رفع مشکلات تولید کنندگان در بحث بیمه، مالیات و حمایت از آنها خواهد داشت.

احمد جعفری افزود: جلسات باید در کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی به صورت مستمر و کارشناسی بررسی، طبقه بندی و پیگیری شود، چرا که اگر همه مسائل با یکدیگر تجمیع شود بدون شک نتیجه مثبتی حاصل نخواهد شد.

وی افزود: دستگاه قضا طی این سه سال همواره برای رفع مشکلات موانع تولید در کنار واحدهای تولیدی و کارفرمایان ایستاده و گلستان نیز دارای رتبه چهارم در احیای واحدهای تولیدی در کشور شناخته شده است.

جعفری افزود: نمایندگان مجلس نیز باید به این کمیسیون دعوت شوند تا از نزدیک شاهد مشکلات و چالش‌های تولید کنندگان قرار بگیرند و با بهره گیری از این مسائل راه حل مناسبی در مجلس برای آن پیدا کنند.

وی گفت: از ظرفیت واحد صلح و سازش به خوبی استفاده شده و باید اطلاع رسانی بیشتری به واحدهای تولیدی برای برای رفع مشکلات در این واحد صورت گیرد.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند از منابع انسانی دادگستری گلستان در رابطه با آموزش‌های حقوقی به اعضا برای آشنایی هر چه بیشتر با قوانین استفاده کند.

شناخت ظرفیت‌های قانونی کمک شایانی به کارفرمایان در رابطه با مسائل کارگری و کارفرمایی می‌کند

نماینده دفتر سرمایه گذاری استانداری گلستان هم اظهار کرد: شناخت ظرفیت‌های قانونی کمک شایانی به کارفرمایان در رابطه با مسائل کارگری و کارفرمایی می‌کند.

مهدی نتاج افزود: از زمان راه اندازی کارگروه رونق تسهیل واحدهای تولیدی از شرایط بسیار سختی رهایی پیدا کرده‌اند.

وی افزود: در گذشته حضور اتاق بازرگانی در کارگروه تسهیل کمرنگ بود ولی امروز حضور پر رنگی دارد و این مساله نقش بسزایی در حل مشکلات تولید کنندگان داشته است.

نتاج ادامه داد: قطعاً حمایت از واحدهای تولیدی در رأس برنامه‌های مسئولان قرار دارد و سعی مان بر این است تا آنجا که قانون دستمان را باز گذاشته قوانین را در جهت تسهیل کار تولید کنندگان آسان‌تر کنیم.

وی پیشنهاد داد که بهتر است مشکلات کارگری و کارفرمایی نیز با شورای کارگری ذیل شورای تأمین حل و فصل شود.

نتاج گفت: هر اندازه ارتباط بخش دولتی با اتاق بازرگانی نزدیک تر شود، بدون شک اتفاق بهتری در حوزه تولید و حمایت از تولید کننده و کارگران می‌افتد.

معرفی نماینده مالیات به اتاق بازرگانی

معاون امور مالیاتی اداره کل مالیات هم بیان کرد: به کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی نماینده معرفی کنیم تا مشکلات به خارج از این کمیسیون کشیده نشود.

محمد علی رضایی افزود: قانون ارزش افزوده از سال ۸۷ اجرایی شده و اعتبار مالیاتی دارد و همه فعالان اقتصادی مسئولیت پذیرش آن را در هر خرید و فروشی دارند.

وی افزود: معتقدیم بخش تولید و صنایع استان نباید دغدغه مشکلات مالیاتی را داشته باشند و افزایش مالیات باید شرایط را بهتر کند نه اینکه فشار مضاعفی به تولید کننده وار کند که در این راستا از ارائه مشاوره برای پر کردن اظهار نامه‌های مالیاتی دریغ نمی‌کنیم.

رضایی افزود: اینکه اظهارنامه‌های مالیاتی باید چگونه پر شوند نکته بسیار مهمی است و برخی بر این باورند که فقط باید درآمد را در آن لحاظ کنند.

صدور مالیات برای شرکت‌های معاف از مالیات

مدیر عامل نیروگاه برق آذرخش علی آباد کتول هم با بیان اینکه تولید کنندگان بزرگ باید در صدر جدول حمایتی دولت قرار بگیرند اظهار کرد: متأسفانه گلستان نسبت به استان‌های دیگر حمایت کمتری از تولید کنندگان در زمینه‌های مختلف دارد.

رضا مؤمنی افزود: با توجه به اینکه بر اساس قانون برخی از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های تولید کننده خصوصی برق و یا مناطق محروم از ارائه مالیات‌ها ها معاف هستند اما باز هم شاهد صدور ابلاغیه‌های مالیاتی برای آنها و حتی مسدود شدن و برداشت از حساب‌هایشان هستیم.

وی افزود: مدیر عاملان واحدهای تولیدی نیز باید مجدد وقت و هزینه‌ای را برای پیگیری این اشتباه با اداره اسناد و مدارک بگذارند تا معافیت خود را اعلام و مبلغ را پس بگیرند.

وی افزود: وقتی یک تولید کننده صدها میلیارد تومان پول را به گلستان برای سرمایه گذاری می‌آورد و به مردم استان خدمات داده و اشتغال ایجاد می‌کند، انتظار حمایت دارد نه برخوردهای سلیقه‌ای.

تحقق شعار سال با حمایت بخش دولتی

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی گرگان هم گفت: کمیسیون مالیاتی اتاق باید آنقدر به قوانین اشراف داشته باشد که بتواند اطلاعات خود را در بخش‌های مالیاتی و بیمه‌ای در اختیار تولید کنندگان قرار دهد.

وی افزود: امروز مسئولان استانی باید در کنار بخش خصوصی کاری کنند تا شعار سال که توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده، محقق شود و گلستان نیز بتواند روی توسعه را ببیند.