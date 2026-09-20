رئیس دادگستری سقز: رفع موانع تولید و صیانت از اشتغال در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان جهانی بعدازظهر یکشنبه در جریان بازدید از کارخانه سیگار این شهرستان، حمایت از تولید و حفظ اشتغال موجود را از اولویتهای مهم دستگاههای مسئول دانست و بر ضرورت رفع موانع پیشروی فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: حمایت از بخش تولید زمانی اثربخش خواهد بود که مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی به صورت میدانی شناسایی و برای رفع آنها تصمیمگیری و اقدام شود.
رئیس دادگستری سقز افزود: در همین راستا، مشکلات و دغدغههای مطرحشده از سوی مدیران و کارکنان کارخانه سیگار بررسی و مقرر شد موارد مطرحشده از سوی دستگاههای اجرایی و مسئولان ذیربط پیگیری شود.
جهانی با تأکید بر اهمیت صیانت از اشتغال موجود، بیان کرد: دستگاههای مسئول باید در چارچوب وظایف قانونی خود برای رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: دستگاه قضائی نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، موضوعات مرتبط با رفع موانع تولید را پیگیری خواهد کرد تا مسائل واحدهای تولیدی در مسیر قانونی بررسی و برای حل آنها اقدام شود.
در جریان این بازدید، کیوان جهانی رئیس دادگستری سقز به همراه نعمانی معاون استاندار و فرماندار ویژه سقز و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط، از بخشهای مختلف کارخانه سیگار، خطوط تولید و قسمتهای عملیاتی آن بازدید کردند.
مسئولان در این بازدید ضمن گفتوگو با مدیران و کارکنان کارخانه، در جریان روند فعالیت، ظرفیتهای تولیدی و مسائل و مشکلات این واحد صنعتی قرار گرفتند و گزارشی از وضعیت فعالیت و موانع موجود ارائه شد.
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